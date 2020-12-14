Трое киевских полицейских удерживали человека, вымогая взятку из-за янтаря — ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований 11 декабря задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции и двух оперуполномоченных одного из управлений полиции в Киеве, которые требовали и получили взятку от гражданина.

Как отмечается в сообщении ГБР, по предварительной информации, полицейские удерживали человека в пределах гаражного кооператива и требовали от него взятку за "непринятие мер по документированию противоправной деятельности относительно возможного хранения в гараже янтаря". Задержали их при получении 2500 долларов.

Сейчас правоохранителям сообщено о подозрении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса. Также решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранении их от занимаемых должностей.

В случае доказательства вины подозреваемым грозит от пяти до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в ноябре ГБР задержало главу одного из областных управлений "Укртрансбезопасности", вымогавшего взятки с маршрутчиков.

Ранее сотрудники бюро поймали одного из руководителей Государственной фискальной службы, требовавшего 200 тысяч долларов за закрытие уголовного дела.