У Києві у 32 рази менше камер спостереження ніж у Лондоні — Євгеній Вандін

Київ у порівнянні з іншими світовими столицями Київ значно програє по кількості камер відеоспостереження. Про це заявив юрист та урбаніст Євгеній Вандін.

За його словами, рівень злочинності знижується в усіх столицях Європи останні 10 років через низку факторів: покращення алгоритмів роботи поліції, ріст соціально-економічного рівня країн, а також завдяки розвитку мережі камер-відеоспостереження.

На даний момент індекс кількості камер на 1000 жителів складає 2.1. В той же час, подібний індекс у Лондоні складає 67.47 камер на 1000 людей, у китайському місті Тайюань — 119.

"Досвід Німеччини демонструє, що для радикального зниження злочинності потрібно фокусувати зусилля на двох інструментах: збільшення штату патрульної поліції та збільшення індексу камер на 1000 людей. Київ з річним бюджетом майже в 2 мільярди доларів, також може дозволити собі сучасні заходи безпеки, особливо в частині встановлення камер-відеоспостереження", — зазначив Вандін.

Він навів приклад, згідно якого за 2019 рік в Оболонському районі Києва трапилось 2699 крадіжок, 90 автокрадіжок, 4 вбивства. І це тільки один район.

Разом з громадським активом Оболонського району Євгеній Вандін створює інтерактивну карту, на якій відмічаються локації та двори, де найчастіше траплялись злочини: крадіжки, скарги жителів на гамір, місця, де багато реклами наркотичних речових. Ці локації будуть першочерговими для встановлення камер спостереження.

В Україні вже існує успішний приклад, коли системи відеонагляду позитивно вплинули на криміногенну ситуацію. Це, наприклад, Пустомитівський район Львівської області, де після встановлення 120 камер кількість злочинів впала на 70%.

План Євгенія — почати з Оболонського району та встановити 500 камер за 2 роки. Виходячи з вартості камер, встановлених у Києві в 2017-2018 році, на це знадобиться близько 19 млн гривень. В подальшому планується розповсюдити ініціативу на інші райони столиці.