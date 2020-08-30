У Зеленского готовят кадровые изменения в Кабмине осенью

Осенью Верховная Рада "точно может" уволить нескольких министров из экономического блока действующего правительства Дениса Шмыгаля.

Об этом заявил глава правящей фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я не исключаю, я думаю, что к осени точно могут быть какие-то ротации по отдельным министерствам. Могу даже спрогнозировать — два, три министерства", — сказал он.

На уточняющий вопрос, идет ли речь об экономическом блоке правительства, депутат ответил утвердительно.

Менять весь Кабмин Шмигаля монобольшинство пока не планирует, но допускает такой вариант.

"Точно не исключено (отставка правительства), но пока у нас никаких таких планов нет", — подытожил Арахамия.

Как известно, при президентстве Владимира Зеленском свое первое правительство молодых реформаторов во главе с Алексеем Гончаруком глава государства (руками депутатов) отправил в отставку уже через 6 месяцев после назначения, оно стало наименее длительным Кабмином в истории страны.

Однако после назначения премьером Дениса Шмыгаля кадровый беспорядок не прекратился — некоторые министры попросту отказались идти в новый Кабмин. Из "старых" министров не пошли в новый Кабмин Владимир Бородянский (министр культуры), Анна Новосад (министр образования) и Тимофей Милованов.

Милованов возглавлял Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Это ведомство планировали разделить на Минэкономики и Минагрополитики, последнее и предлагали возглавить Милованову. Минэкономики должен был возглавить Роман Жуковский, но в итоге оба отказались. После кадровых метаний это ведомство оставили таким как есть.

В целом получилось так, что правительство Гончарука уволили из-за экономических проблем, а после назначения Шмыгаля министров из экономического блока просто не стало. С министрами финансов также все было не гладко: сначала назначили Игоря Уманского, но он не проработал и месяца. Вместо него назначили Сергея Марченко (а тот уволил глав таможни и налоговой).

Министра энергетики в стране фактически так и нет, потому что депутаты даже из правящего большинства не готовы поддержать кандидатуру Ольги Буславец, которую связывают с олигархом Ринатом Ахметовым (она эти связи отрицает). Поэтому она работает как временная исполняющая обязанности.

Все это время действующая власть заявляла о желании "усилить" экономический блок. Так, в конце апреля Зеленский предложил назначить вице-премьером по вопросам реформ экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, однако голосов в его поддержку в Раде не нашлось (а Зеленский не спешил уговаривать депутатов).

Поэтому Саакашвили сделали секретарем исполкома Национального совета реформ. Помощь именно для Кабмина нашли в лице Олега Уруского — его сделали вице-премьером — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Судя по словам Арахамии, необходимого результата новая комбинация министров не дает или дает недостаточно, поэтому ее будут менять.

В то же время неким "островком стабильности" в правительстве как при каденции Зеленского, так и экс-президенте Петре Порошенко, остается глава МВД Арсен Аваков.