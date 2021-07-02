Убийство Гонгадзе: Пукачу окончательно утвердили пожизненный приговор

2 июля Верховный суд Украины утвердил пожизненный приговор бывшему генерал-лейтенанту милиции Алексею Пукачу, приговоренному за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщила адвокат семьи Гонгадзе Валентина Теличенко, передает "Украинская правда".

Как информирует издание, жалобы на приговор подали сам Пукач, а также представители второго потерпевшего, журналиста и активиста Алексея Подольского.

В частности, Пукач просил смягчить наказание, а адвокаты Подольского — отправить дело на новое рассмотрение, однако суд отказал им в требованиях.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

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В 2009 году в Киевской области найдены останки черепа, которые, по заявлению Генпрокуратуры, принадлежат Георгию Гонгадзе. Однако тело не было предано земле, так как мать журналиста Леся Гонгадзе отказывалась признавать, что найденные останки принадлежат ее сыну. 30 ноября 2013 года на 69-м году жизни она скончалась.

Президент Украины Виктор Ющенко 23 августа 2005 года посмертно присвоил звание Героя Украины Георгию Гонгадзе. 21 марта 2016 года президент Украины Петр Порошенко передал вдове погибшего журналиста Мирославе орден "Звезда Героя".

29 января 2013 года Печерский райсуд Киева приговорил экс-главу департамента наружного наблюдения МВД Украины Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы, признав виновным в убийстве Гонгадзе.

В то же время заказчики данного убийства до сих пор не установлены.

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