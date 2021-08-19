Украина купила для антарктических исследований британский ледокол James Clark Ross

Национальный антарктический научный центр и учреждение "Исследование и инновации" Великобритании, куда входит Британская антарктическая служба, 19 августа подписали акт о покупке Украиной ледокола RRS James Clark Ross. Об этом говорится в сообщении украинского НАНЦ.

Отмечается, что после переоформления всех необходимых документов судно уже под украинским флагом сможет отправиться из Дании, где оно сейчас базируется, в Украину. Планируется, что ледокол придет в Одессу в начале осени.

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"Для Украины приобретение James Clark Ross открывает целый мир новых возможностей. Последние 20 лет у Украины не было собственного ледокола для антарктических исследований, что значительно ограничивало нашу работу. Также с этим судном Украина имеет амбиции проводить масштабные исследования Южного океана и, по возможности, со временем начать исследования в Арктике", — цитируют в центре своего директора Евгения Дикого.

По его словам, данный ледокол имеет также ценность как символ, поскольку именно он в 1996 году привез первую украинскую антарктическую экспедицию на бывшую британскую станцию "Фарадей", которая сейчас является украинской станцией "Академик Вернадский".

В течение последних 30 лет ледокол James Clark Ross выполнял роль мировой исследовательской платформы для биологических, океанографических и геофизических исследований.

"Судном восхищались все, кто на нем работал. Этот ледокол позволил ученым из Великобритании и других стран сделать много открытий, чтобы лучше понять мир, который быстро меняется. Мы будем скучать по этому судну, но я рада, что наши коллеги-исследователи будут использовать его для проведения важных научных исследований, чего мы им и желаем", — отметила директор Британской антарктической службы Дэйм Джейн Фрэнсис.

Ледокол был построен компанией Swan Hunter в Уолсенде (Великобритания) и торжественно спущен на воду ее Королевой Елизаветой II в 1990 году, после чего James Clark Ross принял участие в первом международном исследовании по оценке запасов криля в атлантической части Южного океана. В НАНЦ отмечают, что полученные данные до сих пор используются в моделях оценки криля.

"На судне также применялись различные технологии отбора донных отложений в таких местах, где это раньше было невозможно, а исследования поверхности в Арктике на James Clark Ross дало новые данные о масштабах и влияния изменения климата на этот полярный регион, где окружающая среда меняется быстрее всего на планете", — говорится в сообщении.

В антарктическом центре также отмечают важность покупки ледокола незадолго до Конференции по изменению климата ООН (COP26), которая запланирована на ноябрь. Во время мероприятия представители каждой страны-подписанта Рамочной конвенции ООН по изменению климата обсудят совместные действия.

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В свою очередь, как сообщил Дикий "BBC Украина", стоимость покупки ледокола для Украины составила около 5 млн долларов.

"Поскольку он приобретается вместе с двумя моторными лодками (25 тысяч долларов), с полным баком топлива (еще более 272 тысяч долларов), и еще 6 тысяч долларов — наша половина оплаты юридических услуг (столько же заплатили британцы), то вместе цена покупки у 5,3 млн долларов", — рассказал руководитель НАНЦ.

Судно имеет длину почти 100 метров и водоизмещение 5732 тонны. Британская антарктическая служба намерена заменить его на более новое судно RRS Sir David Attenborough.