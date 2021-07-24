Украина не собирается ехать в Минск для участия в заседаниях ТКГ — Арестович

Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).

Об этом заявил советник Украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович в эфире телеканала "Украина 24".

Подпишитесь на канал DELO.UA

"Я не знаю, чем они руководствуются, но украинская делегация руководствуется двумя вещами. Первое, мы считаем, что эпидемиологическая ситуация не позволяет нам ехать в Минск, и мы предпочитаем остаться в режиме видеоконференции. Второе — это ситуация в Беларуси, а именно то, что мы не признали избранным президентом Лукашенко. Украина отказала ему в праве представлять белорусский народ. То есть в таком состоянии ехать в страну и апеллировать к ее посредническим услугам было бы огромной ошибкой. Думаю, мы останемся в режиме видеоконференции пока", — заявил он.

При этом Арестович признал, что выбор другого места переговоров вместо Беларуси сейчас находится в теоретической плоскости.

По его словам, разные страны придерживаются разных эпидемиологических мероприятий, поэтому лучший выбор — оставить все, как есть, до того момента, пока пандемия не пойдет на убыль.

"Я думаю, в ближайшее время все останется в режиме видеоконференции. Что касается стран, которые могли бы принять — это могли быть нейтральные страны, не являющиеся странами НАТО. В Европе это Австрия, Швейцария. Предложения разные звучали — от Польши, Турции, но согласие должны предоставить все стороны. Согласятся ли россияне вообще на перенос — пока неизвестно", — добавил советник украинской делегации в ТКГ.

Ранее Арестович объяснил, почему Россия затягивает встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также он заявлял, что руководство Украины может изменить свою позицию относительно возобновления поставок воды в оккупированный Крым при "очень серьезных уступках" со стороны России.

В свою очередь советник украинской делегации в ТКГ заявлял, что глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель Госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд обсуждают привлечение США к переговорам по Донбассу.