Украина обновила правила въезда в страну из-за границы

Кабинет министров обновил критерии определения стран "зеленой зоны" для въезда в Украину из-за границы.

В частности, правительство установило один критерий для определения иностранного государства как "страны со значительным распространением CОVID-19", следует из соответствующего постановления Кабмина от 12 августа.

Таким образом, правительство установило, что государством с широким распространением коронавируса теперь является страна, в которой количество новых зарегистрированных случаев заражения на 100 тысяч населения за последние 14 дней превышает количество таких случаев в Украине.

При этом ранее было 2 критерия определения государства с широким распространением COVID-19.

Перечень государств с широким распространением COVID-19 формируется Министерством здравоохранения и пересматривается каждые 7 дней.

Так, все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или придерживаться в течение 14 дней самоизоляции, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не позднее, чем за 48 часов до момента пересечения границы. Кроме того, иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

В то же время Кабмин расширили круг лиц, от которых не требуют самоизоляцию при въезде в страну.

"В перечень попали лица, имеющие отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведен не более чем за 48 часов до пересечения границы, и лица, осуществляющие перевозку гемопоэтических стволовых клеток для трансплантации", — информируют пограничники.

Кроме того, исключение по самоизоляции при пересечении границы также сделано для:

- лиц младше 12 лет;

- граждан государств с широким распространением COVID-19, не находившихся на территории таких стран в течение последних 14 дней или направляющихся по территории Украины транзитом и имеющих документы, подтверждающие выезд за границу в течение двух суток;

- работников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине, и членов их семей;

- водителей и членов экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, осуществляющих регулярные перевозки, членов экипажей воздушных и морских, речных судов, членов поездных и локомотивных бригад;

- инструкторов вооруженных сил государств — членов НАТО и государств — участников программы НАТО "Партнерство ради мира", которые участвуют в мероприятиях по подготовке подразделений Вооруженных сил;

- деятелей культуры по приглашению учреждения культуры вместе с одним лицом, которое сопровождает каждого из них.

Напомним, 10 августа Украина обновила перечень стран "красной и зеленой зон" из-за ситуации с COVID-19 в мире: в "зеленый" список вернулись Австрия, Грузия, Литва, Словакия, Канада.