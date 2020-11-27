Украина обновила суточный рекорд по COVID-19 — более 16 тысяч инфицированных

По состоянию на 27 ноября 2020 года, в Украине зарегистрировано 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 843 человека, умерли 192 пациента.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 069 человек; летальных случаев — 192; выздоровело — 8 843 человека", — написал Степанов.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 16 710 случаев;
Волынская область — 23 273 случая;
Днепропетровская область — 34 888 случаев;
Донецкая область — 21 786 случаев;
Житомирская область — 28 481 случай;
Закарпатская область — 22 748 случаев;
Запорожская область — 28 229 случаев;
Ивано-Франковская область — 34 696 случаев;
город Киев — 65 539 случаев;
Киевская область — 35 235 случаев;
Кировоградская область — 4824 случая;
Луганская область — 6061 случай;
Львовская область — 44 509 случаев;
Николаевская область — 17 167 случаев;
Одесская область — 41 501 случай;
Полтавская область — 20 701 случай;
Ровенская область — 29 875 случаев;
Сумская область — 26 590 случаев;
Тернопольская область — 27 050 случаев;
Харьковская область — 54 028 случаев;
Херсонская область — 9633 случая;
Хмельницкая область — 28 350 случаев;
Черкасская область — 21 402 случая;
Черновицкая область — 33 018 случаев;
Черниговская область — 17 113 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, по состоянию на 26 ноября, в Украине был зарегистрирован 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
За этот период наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.