Украина обновила суточный рекорд по COVID-19 — более 16 тысяч инфицированных

По состоянию на 27 ноября 2020 года, в Украине зарегистрировано 16 218 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших — 8 843 человека, умерли 192 пациента.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"16 218 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года. В частности, заболели 666 детей и 655 медработников. Также за прошедшие сутки: госпитализировано — 2 069 человек; летальных случаев — 192; выздоровело — 8 843 человека", — написал Степанов.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 16 710 случаев;

Волынская область — 23 273 случая;

Днепропетровская область — 34 888 случаев;

Донецкая область — 21 786 случаев;

Житомирская область — 28 481 случай;

Закарпатская область — 22 748 случаев;

Запорожская область — 28 229 случаев;

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Ивано-Франковская область — 34 696 случаев;

город Киев — 65 539 случаев;

Киевская область — 35 235 случаев;

Кировоградская область — 4824 случая;

Луганская область — 6061 случай;

Львовская область — 44 509 случаев;

Николаевская область — 17 167 случаев;

Одесская область — 41 501 случай;

Полтавская область — 20 701 случай;

Ровенская область — 29 875 случаев;

Сумская область — 26 590 случаев;

Тернопольская область — 27 050 случаев;

Харьковская область — 54 028 случаев;

Херсонская область — 9633 случая;

Хмельницкая область — 28 350 случаев;

Черкасская область — 21 402 случая;

Черновицкая область — 33 018 случаев;

Черниговская область — 17 113 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 26 ноября, в Украине был зарегистрирован 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

За этот период наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1773), городе Киев (1520), Запорожской (1003), Киевской (994) и Одесской (966) областях.