За сутки в Украине зафиксировано более 15 тысяч новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 26 ноября, в Украине зарегистрирован 15 331 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. На сегодняшний день заболели 659 детей и 606 медработников.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 955 человек, за этот период зафиксировано 225 летальных случаев и выздоровело от коронавирусной болезни 9 617 человек.

Кроме этого, на территории страны проведено 76 911 тестирований на COVID-19. В частности, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 49 323, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 27 588.

За все время пандемии в Украине коронавирусной инфекцией COVID-19 заболело 677 189 человек, выздоровело от этой болезни 317 395 пациентов. При этом, зарегистрировано 11 717 летальных случаев и проведено 4 млн 373 786 ПЦР-тестов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1399), Днепропетровской (1254), Киевской (979), Запорожской (898) и Харьковской (895) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 16 370 случаев;

Волынская область -22 906 случаев;

Днепропетровская область — 33 115 случаев;

Донецкая область — 21344 случаи;

Житомирская область — 27 926 случаев;

Закарпатская область — 22 425 случаев;

Запорожская область — 27 226 случаев;

Ивано-Франковская область — 34 045 случаев;

Город Киев — 64 019 случаев;

Киевская область — 34 241 случай;

Кировоградская область — 4706 случаев;

Читайте также: Во Львове медицинский колледж переоборудовали в госпиталь для коронавирусных больных

Луганская область — 5 925 случаев;

Львовская область — 43 611 случаев;

Николаевская область — 16 731 случай;

Одесская область — 40 535 случаев;

Полтавская область — 20 204 случая;

Ровенская область — 29 320 случаев;

Сумская область — 25 662 случая;

Тернопольская область — 26 752 случая;

Харьковская область — 53 433 случая;

Херсонская область — 9 345 случаев;

Хмельницкая область — 27 703 случая;

Черкасская область — 20 668 случаев;

Черновицкая область — 32 492 случая;

Черниговская область — 16 485 случаев.

Читайте также: Кабмин рассматривает возможность жесткого карантина на зимние праздники

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 25 ноября 2020 года зафиксировано 13 882 новых случая заражения коронавирусной болезнью COVID-19.