В Украине создали чат-бот для проверки затрат больниц на борьбу с Covid-19

Общественная организация "Антикоррупционный штаб" запустила в мессенджерах Telegram и Viber чат-бот "Медсестра Иванка", позволяющий проверять, какие медицинские средства закупают украинские больницы.

Как рассказал "Громадському" исполнительный директор организации Сергей Миткалик, ежедневно больницы тратят миллионы гривен на медицинские товары и услуги для борьбы с коронавирусной болезнью, однако они часто тратятся неэффективно или же больные не получают бесплатное лечение, уже оплаченное государством.

"Если врачи утверждают, что в медучреждении нет необходимых лекарств или масок, каждый может проверить эту информацию через чат-бот и пожаловаться на коррупцию", — отметил он.

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Сервис бесплатен и обновляется в режиме реального времени. Он позволяет подписаться на данные любой украинской больницы и получать сообщения о ее закупках, оставлять жалобы или сообщения о коррупции в медучреждении, а также просматривать статистику заболеваемости Covid-19 в любом регионе страны.

Напомним, накануне Министерство финансов заявило, что из фонда по борьбе с коронавирусом по состоянию на 20 ноября использовали 41 млрд грн, что составляет 62% его средств.

В свою очередь в Офисе президента говорят, что в Украине еженедельно присоединяются к приему больных Covid-19 около 10 больниц.