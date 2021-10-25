Украина получила второй транш кредита ЕС в 600 млн евро

Украина 25 октября получила от Европейского Союза вторую половину кредитных средств в рамках пятой программы макрофинансовой помощи на общую сумму 1,2 млрд евро.

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, кредит предоставлен в виде долгосрочного займа под процентную ставку 0,25% со сроком погашения в апреле 2036 года.

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"Мы благодарны партнерам из ЕС за длительную поддержку нашей страны на пути экономического развития и проведения ключевых реформ. Украинская сторона выполнила согласованные сторонами условия программы макрофинансовой помощи, что позволило привлечь указанную ссуду. Мы продолжаем активную работу для обеспечения макрофинансовой стабильности государства и внедрения структурных реформ", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Отмечается, что полученные средства будут направлены на финансирование бюджетных потребностей и уменьшение финансовой нагрузки на бюджет Украины.

С учетом полученных сейчас средств общая сумма кредитной помощи ЕС, полученной Украины в рамках реализации пяти программ макрофинансовой помощи в течение 2014-2021 годов, достигла 5,01 млрд евро.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил в своем Twitter за выделение 600 млн евро кредита главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен и ее заместителя Валдиса Домбровскиса.

Напомним, что в июле 2020 года Украина и ЕС подписали меморандум о взаимопонимании по реализации "исключительной" (пятой по счету) программы макрофинансовой помощи объемом до 1,2 млрд евро, в августе взятие кредита одобрила Верховная Рада. Первый транш Украина получила в декабре 2020 года.