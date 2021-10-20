Политика и экономика 1 час назад

Шмыгаль надеется, что МВФ одобрит выделение Украине $700 млн транша в ноябре

Украина настойчиво работала над реформами для принятия данного решения

МВФ должен одобрить выделение Украине $700 млн транша МВФ должен одобрить выделение Украине $700 млн транша
МВФ должен одобрить выделение Украине $700 млн транша

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что Совет директоров Международного валютного фонда одобрит выделение Украине следующего транша в размере 700 млн долларов в ноябре.

Об этом он заявил на заседании правительства, передают Українські Новини.

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"На этой неделе достигнуты договоренности на рабочем уровне с Международным валютным фондом, и мы ожидаем, что уже в ноябре Совет МВФ утвердит новый транш в размере 700 млн долларов", — сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что Украина настойчиво работала над тем, чтобы такая договоренность была достигнута, и считает ее результатом происходящих в государстве реформ.

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"Мы сейчас имеем как страна чрезвычайный уровень поддержки партнеров. Только за последний месяц подписано несколько крупных сделок с Мировым банком на сотни миллионов долларов", — добавил он.

Отметим, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в этом году рост валового внутреннего продукта (ВВП) составит около 4%, и это будет означать, что Украина отыграла падение экономики вследствие коронакризиса. Однако Международный валютный фонд (МВФ) не так оптимистичен и прогнозирует рост ВВП Украины в 2021 году на уровне 3,5%.

Как сообщалось, в середине сентября Шмыгаль заявил, что Украина ожидает $750 млн второго транша МВФ по программе stand-by в конце ноября — начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Напомним, с 21 сентября в Украине начала свою работу миссия МВФ по пересмотру действующих программ сотрудничества МВФ с Украиной.

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