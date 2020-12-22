Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина готова направить воду в Крым в цистернах, если Международный комитет Красного Креста зафиксирует гуманитарную катастрофу в регионе из-за нехватки этого ресурса. Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма — будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма", — заявил он.

Резников при этом выразил уверенность, что в Крыму достаточно запасов питьевой воды для мирного населения.

Напомним, что с 14 декабря Ялта перешла на график подачи воды по шесть часов в сутки — три часа утром и три вечером.

Ранее из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, из-за чего в Симферополе и его пригородах ввели почасовую подачу питьевой воды утром и вечером. Ограничения были введены и в других городах полуострова, в частности в Евпатории начали снижать давление воды по ночам, а с 26 ноября до конца декабря отключили горячую воду.