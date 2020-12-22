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30 минут назад

Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников

Для направления гумконвоев с водой, по словам вице-премьера, должно быть получено признание катастрофы Красным Крестом

Алексей Резников. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации Алексей Резников. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации
Алексей Резников. Фото: пресс-служба Киевгорадминистрации

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявляет, что Украина готова направить воду в Крым в цистернах, если Международный комитет Красного Креста зафиксирует гуманитарную катастрофу в регионе из-за нехватки этого ресурса. Об этом он сказал в интервью "Суспільному".

"Здесь даже нечего обсуждать: будет деоккупация Крыма — будет вода. Когда гуманитарная миссия ООН, МККК выйдет и скажет, что есть гуманитарная катастрофа и гражданское население страдает, тогда будут направлены гуманитарные конвои, вода в цистернах под контролем гуманитарных миссий. Никто не будет поить водой военные базы, производство милитаризованного Крыма", — заявил он.

Кратко и по делу в Telegram

Резников при этом выразил уверенность, что в Крыму достаточно запасов питьевой воды для мирного населения.

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Напомним, что с 14 декабря Ялта перешла на график подачи воды по шесть часов в сутки — три часа утром и три вечером.

Ранее из-за засухи в Крыму обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища, из-за чего в Симферополе и его пригородах ввели почасовую подачу питьевой воды утром и вечером. Ограничения были введены и в других городах полуострова, в частности в Евпатории начали снижать давление воды по ночам, а с 26 ноября до конца декабря отключили горячую воду.

Напомним также, что ранее так называемый "глава Республики Крым" Сергей Аксенов поручил принудительно выкупать частные скважины и колодцы в обезвоженных селах аннексированного полуострова.

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