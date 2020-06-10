Украина внедрила новый этап смягчения карантина. Что изменилось

Сегодня, 10 июня, в Украине начался новый этап выхода страны из карантина: возобновили работу базы отдыха и санатории, учреждения культуры, и два КПВВ на Донбассе.

Соответствующее решение решение принял Кабинет министров, передает "РБК-Украина".

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Как сообщается, Украина сегодня возобновила работу пропускных пунктов на Донбассе. В частности, это два КПВВ "Станица Луганская" и "Марьинка".

Таким образом через первый можно будет пройти пешком, а второй будет осуществлять пропуск с 11:00 до 14:00.

По информации агентства, чтобы пересечь линию разграничения, необходимо быть в защитной маске, придерживаться социальной дистанции, пройти температурный скрининг и предоставить согласие на самоизоляцию, с использованием электронного сервиса "Действуй дома" или обсервации.

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Кроме того, согласно установленным правилам в Министерстве здравоохранения возобновили свою работу базы отдыха и санатории. Они заработали в областях, которые отвечают необходимым показателям для перехода на следующий этап смягчения карантина.

В агентстве отмечают, что Минздрав определяет условия для смягчения карантина по трем показателям.

В частности, одним из них есть данные среднего количества ПЦР-тестов за последние 7 дней на 100 тыс. населения.

Следующим показателем является инцидентность — количество больных, вновь заболевших людей за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

А также загруженность коек в больницах для госпитализации больных с коронавирусной болезнью, которая не должна быть больше 50%.

В то же время, по состоянию на утро 10 июня Киев и 6 областей не соответствуют критериям смягчения карантина и не могут перейти на следующий этап снятия ограничений.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы имеем сегодня несколько областей, которые не дотягивают до показателя инцидентности. В частности, это Киев, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Львовская, Ровенская и Черновицкая области. Это те области, которые с сегодняшнего дня не могут применить очередной этап смягчения карантина", — заявил Ляшко.

Он добавил, что с сегодняшнего дня в областях, которые соответствуют утвержденным правительством критериям для смягчения ограничений, разрешено открыть заведения культуры, заведения отдыха, кроме детских заведений отдыха и оздоровления.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в Украине спасет экономику. Однако он призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима в дальнейшем.