Украина вышла из очередного соглашения в рамках СНГ: касается сотрудничества по космосу

Кабинет министров принял постановление о выходе Украины из очередного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ): Протокола об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства 28 июля.

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Указано, что это решение принято с учетом утраты международным договором своего практического значения.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, Протокол об утверждении Положения о Межгосударственном совете по космосу подписан правительствами государств-участников СНГ 13 ноября 1992 года и определяет, что Совет является координирующим органом по формированию и реализации межгосударственных программ по исследованию и использованию космического пространства.

"Протокол об утверждении Положения о Совете является в целом устаревшим, в современных реалиях потерял свою актуальность, не соответствует современному состоянию сотрудничества между странами, а, следовательно, не применяется на практике", — говорится в документе.

Ранее Украина официально вышла из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в городе Москва и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года.

Напомним, в феврале 2021 года Кабинет министров Украины решил денонсировать Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Как сообщалось, в декабре 2020 года Кабмин принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, причем 3 из них — в сфере атомной энергии.

Также стало известно, что Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

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