Политика 30 минут назад

Украина официально вышла из очередного соглашения с СНГ

Соглашение касается области защиты прав потребителей

Фото: eurasianeconomic.org Фото: eurasianeconomic.org
Фото: eurasianeconomic.org

Украина официально вышла из еще одного соглашения Содружества независимых государств (СНГ).

В воскресенье, 4 июля, вступил в силу соответствующий закон, который был одобрен украинским парламентом, следует из публикации закона в газете "Голос Украины".

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В частности, соглашение, из которого вышла Украина, касается области защиты прав потребителей.

"Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в городе Москва и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года", — говорится в законе.

Указано, что документ был опубликован 3 июля и должен вступить в силу на следующий день с момента публикации.

Ранее Кабинет министров Украины принял решение о выходе из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

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В частности, эти документы потеряли смысл из-за агрессивных действий России против Украины, следует из постановления правительства, принятого на заседании 19 августа 2020 года.

До этого было принято решение о выходе Украины из соглашения, которое касалось сотрудничества пограничных войск стран СНГ в научно-исследовательской деятельности.

Также стало известно, что Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников СНГ.

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