Украинцы и россияне завидуют белорусам — Лукашенко

По мнению президента Беларуси Александра Лукашенко, украинцы и россияне завидуют белорусам, потому что они живут в более спокойной стране.

Об этом Лукашенко заявил во время своего выступления на торжественном собрании ко Дню Независимости Беларуси, сообщает БелТА.

"Главное, мы избежали войн, живем в безопасной, спокойной стране, где каждый, кто имеет ребенка, может выйти на улицу в любое время суток и быть спокойным", — отметил он.

"Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы. А мы живем и не понимаем, как это нам досталось", — добавил Лукашенко.

Он также сравнил Беларусь с Европой и США.

"Посмотрите на Америку — богатейшая страна. Посмотрите на Западную Европу — им-то чего неймется? Посмотрите, что творится: последние события и пандемия породили в США 60 млн безработных, голодные бунты. Мы — не Америка, мы не печатаем доллары. Мы даже не Россия, которой некуда девать углеводороды, золото и металлы. У нас только руки, мозги, голова на плечах", — заявил белорусский лидер.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины появилось межфракционное депутатское объединение "За демократическую Беларусь", которое возглавил народный депутат от фракции "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что ситуация в стране перед президентскими выборами может привести к местному Майдану. Также он заявил, что лично поручил открыть уголовные дела против его политических оппонентов, потому что они хотят расшатать страну изнутри.

В частности, речь идет о блогере Сергее Тихановском, которого задержали в конце мая после митинга для сбора подписей. Оппозиционера обвиняют "в организации и подготовке акций, которые грубо нарушили общественный порядок". Из-за задержания ему не удалось подать документы как кандидата в президенты, поэтому вместо него зарегистрировалась его жена Светлана Тихановская. Глава Беларуси также заявил, что по его поручению задержали и его главного оппонента — Виктора Бабарико.

Президентские выборы в Беларуси назначены на 9 августа 2020 года.