Украинцы из сектора Газа прилетят в "Борисполь" уже 26 мая, УЗ развезет их бесплатно

"Укрзализныця" заявляет, что уже в среду, 26 мая, более 100 эвакуированных из сектора Газа украинцев и членов их семей прибудут специальным рейсом из Каира в аэропорт "Борисполь", после чего будут доставлены двумя поездами Kyiv Boryspil Express на центральный железнодорожный вокзал столицы.

Как говорится в сообщении госкомпании, в дальнейшем эвакуированных украинцев доставят железнодорожным транспортом к местам назначения по всей территории Украины.

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"Укрзализныця" всегда готова помочь своим гражданам. Так, прошлой весной, во время первой волны коронавирусной инфекции, мы эвакуировали украинцев из Польши. Сейчас снова нужна помощь нашим согражданам. Поэтому оперативно отрабатываем логистику для быстрой перевозки и обеспечим всем гражданам надлежащие условия во время ожидания своего рейса", — отметил исполняющий обязанности главы УЗ Иван Юрик.

По его словам, компания проследит, чтобы это путешествие завершилось для сограждан максимально спокойно и быстро.

При этом отмечается, что платить за такой проезд эвакуированные из сектора Газа граждане не будут, а для возмещения стоимости билетов "Укрзализныця" получит компенсацию из резервного фонда госбюджета.

Отметим, что в ночь на 26 мая корреспондент телеканала "1+1" Андрей Цаплиенко, отправившийся в сектор Газа через Египет на самолете, который и должен забрать украинцев, сообщил в своем Telegram-канале, что они выехали из сектора Газа. Ранее в телесюжете, показанном вечером 25 мая программой ТСН на "1+1", сообщалось, что выезд украинцев был "отложен примерно на шесть часов из-за мероприятий по безопасности в Египте".

Напомним, что до заключения перемирия между Израилем и исламистским движением ХАМАС, контролирующим сектор Газа, эвакуацию украинцев провести не удалось — Министерство иностранных дел заявило о нарушении полученных обещаний по созданию "коридора безопасности".