Украинцы уже берут ипотеку под 10% — Зеленский

Граждане Украины должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты, так как банковские ставки по ипотеке, которые существовали до сих пор являются неподъемными для многих украинских семей.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

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По его словам, ипотека в Украине была под 10% годовых и меньше — одна из основных задач нынешней власти.

"Мы боролись в течение года. На это работало и правительство, и Офис (Президента — Delo.ua), и Национальный банк, и другие банки. Сейчас есть договоренности, и они уже воплощаются в жизнь — сейчас ипотека снижена. В некоторых банках — ипотека под 10%. В целом, была главная задача: если ипотека 10% — мы действительно поможем людям, которые смогут позволить себе покупку жилья", — сказал Зеленский.

Он отметил, что до избрания Президентом Украины, сам принимал ипотеку на покупку жилья на столичной Оболони под "страшные проценты" — 22 — 25%.

По его словам, высокие процентные ставки по кредитам на жилье создают значительную нагрузку на бюджет семьи, так как почти весь заработок приходится отдавать банку. Поэтому они должны снижаться до обоснованного уровня.

"Есть сложности, я знаю. Они связаны с учетной ставкой Национального банка и с инфляцией. Но все эти сложности — технические, все они со временем будут нивелированы. Сейчас самое главное — уже есть сигнал и примеры: люди могут и берут ипотеку под 10%", — подчеркнул президент и добавил, что это только начало.

По информации заместителя руководителя Офиса Президента Юлии Кузнецовой, за первый месяц работы программы по оказанию доступной ипотеки для населения общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов).

А к концу года ипотечный портфель банков может составить не менее 3 млрд грн.

Напомним, в мае во время ежегодной пресс-конференции Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Украине появится возможность покупать жилье в ипотеку под 10%.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее заявлял, что целью нынешней власти является снижение ставки ипотечного кредитования до 5-7%.