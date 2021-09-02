Украинские атлеты завоевали еще две золотые медали на Паралимпиаде

Украинские легкоатлеты Мария Помазан и Владислав Загребельный завоевали золотые медали на Паралимпиаде в Токио. В частности, Загребельный победил в прыжках в длину среди мужчин в классе Т37. Он показал результат 6,59 м, что стало новым рекордом Европы.

В свою очередь Помазан выиграла золото в толкании ядра среди женщин в классе F35, значительно опередив всех соперниц с результатом 12,24 м.

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Ранее у нее уже были паралимпийские награды: так, в 2012 году в Лондоне она получила золотую медаль в толкании ядра и серебряную в метании диска, а в 2016 году в Рио-де-Жанейро заняла в толкании ядра второе место.

Таким образом, сейчас в активе Украины 77 медалей (19 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых) и четвертое место по их количеству. В общем же зачете Украина вернулась на пятое место, сравнявшись по числу золотых медалей с Нидерландами (но у тех гораздо меньше серебряных наград) и отставая на шесть золотых медалей от США. Лидерами же на Паралимпиаде остаются Китай, Великобритания и спортсмены под флагом Российского паралимпийского комитета.

Напомним, что накануне украинская паралимпийка Анастасия Москаленко взяла золото, установив мировой рекорд в толкании ядра в классе F32.

Кроме того, украинский пловец Максим Крипак 1 сентября завоевал уже третью на этой Паралимпиаде золотую медаль, выиграв заплыв на 400 метров.