Украинские шахтеры требуют уволить Геруса

Горняки украинских шахт просят Президента Украины Владимира Зеленского спасти угледобывающую отрасль и уволить главу энергетического комитета Верховной Рады Андрея Геруса, действия которого довели ее до кризиса.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины, Председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, он, по поручению шахтеров, направил обращение к Президенту Украины и председателю Верховной Рады по поводу необходимых мер для решения проблем, связанных с развитием угледобывающей отрасли.

В частности, горняки обнародовали следующие требования:

– пересмотреть финансирование отрасли, запланировав необходимые расходы, которые будут направлены на погашение задолженности по заработной плате шахтеров и модернизацию отрасли;

– разработать программу действий по выходу из кризиса, с учетом последствий посткоронавирусного снижения темпов развития экономики и уменьшения объемов энергопотребления;

– определить режимы работы шахт без остановки производства в этом году.

– освободить от выполнения своих обязанностей председателя профильного комитета Верховной Рады Украины Андрея Геруса за негативную динамику показателей угледобывающей отрасли, а также искусственного углубления кризиса и отсутствия плана по его преодолению.

– на законодательном уровне запретить импорт электроэнергии из Республики Беларусь и РФ.

Как сообщалось, летом 2019 года в период пребывания Андрея Геруса в должности представителя президента в Кабмине в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского.

По итогам 2019 убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018 она была прибыльной (1,4 млрд грн). Подтвержденые ФГИ долги достигли 4 млрд грн. Ранее компания была прибыльной.

СМИ сообщали, что "Центрэнерго" с лета 2019 начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" — Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, "Днепроазот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи". По данным Low Carbon (проект ФРГ) убытки на этих сделках достигли 900 млн грн.

По данным расследования Бигус.инфо угля на "Центрэнерго" поставляется через российские фирмы бизнесменов близких к "ДНР".

"Радио Свобода" сообщила о поставках газа на "Центрэнерго" компанией "Юнайтед" Энерджи близкой к Коломойскому. При этом газ покупается в полугосударственной "Укрнафты" по цене ниже рыночной и продается на "Центрэнерго" выше рыночной.

"Юнайтед Энерджи" была первым и крупнейшим импортером электроэнергии из России после открытия импорта по "поправке Геруса".