Украинским женщинам подняли планку для выхода на пенсию

С сегодняшнего дня, 1 апреля 2021 года, в Украине пенсионный возраст для женщин повышается до 60 лет.

Такое нововведение предусматривает отдельные положения Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В частности, согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", женщины, родившиеся в период с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года, выходят на пенсию в 59,6 лет.

При этом, с 1 апреля 2021 года пенсионный возраст у женщин (родившихся в период с 1 апреля 1961 года по 31 декабря 1961 года) увеличивается до 60 лет.

Что касается календаря повышения пенсий, который ранее обнародовало Министерство социальной политики, с 1 апреля будут пересчитаны пенсии работающим пенсионерам с учетом стажа, а также стажа и заработка, приобретенных после 1 марта 2019 года.

Напомним, для части неработающих пенсионеров с 1 января 2021 года минимальная пенсия по возрасту выросла с 2000 до 2400 грн. Это произошло в связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000 грн.

Ранее министр социальной политики Марина Лазебная разработала систему, по которой будет расти дефицит Пенсионного фонда, а пенсии можно будет увеличить в 1,5 — 3 раза.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 млн 130 тысяч 954 пенсионера. Средний размер выплаты составлял 3507 грн.

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