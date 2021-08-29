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В мире 1 час назад

Умер экс-президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге

Жак Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 годы, после чего получил титул почетного президента

Жак Рогге. Фото: Getty Images Жак Рогге. Фото: Getty Images
Жак Рогге. Фото: Getty Images

Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге скончался в воскресенье в возрасте 79 лет. Об этом в сообщает пресс-служба МОК.

"С прискорбием МОК сообщает о кончине бывшего президента комитета Жака Рогге. Ему было 79 лет", — говорится в сообщении.

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Жак Рогге.Фото: olympics.comПо информации МОК, Жан Рогге был восьмым президентом МОК и занимал этот пост с 2001 по 2013 годы, после чего получил титул почетного президента.

В свое время Рогге был ортопедом в сфере спортивной медицины. Кроме этого, он был чемпионом Бельгии по регби, возглавлял национальную команду, 16-кратным национальным чемпионом Бельгии и чемпионом мира по парусному спорту, участвовал в соревнованиях по парусному спорту на Олимпиадах 1968, 1972 и 1976 годов.

"Он был выдающимся президентом, который помог модернизировать и изменить МОК. Особенно его запомнят за передовые идеи в юношеском спорте, при нем начались юношеские Олимпийские игры. Он также выступал за чистоту спорта и безустанно боролся против допинга", — говорится в сообщении МОК.

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В связи со смертью Жака Рогге, МОК постановил приспустить на пять дней Олимпийский флаг на всех объектах комитета.

Как сообщалось ранее, Олимпийские игры-2020 в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года.

Однако из-за пандемии коронавируса власти Японии совместно с МОК решили перенести Олимпиаду на 2021 год.

Перед этим несколько стран призвали МОК отложить проведение летних Олимпийских игр в связи с пандемией коронавируса.

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