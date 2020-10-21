Узаконить домохозяек: как и зачем депутаты хотят признать домашний труд работой

На рассмотрение Верховной Рады Украины внесен проект закона, предлагающий признать труд по дому официальной работой. Если законодательная инициатива будет принята, украинцы, занимающиеся домашним хозяйством, смогут оформить это как профессиональную деятельность, платить ЕСВ и рассчитывать на более высокую пенсию.

Delo.ua рассказывает детальнее о предложении народных депутатов.

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Проект закона №4174 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей в сфере труда" был зарегистрирован в парламенте группой депутатов 30 сентября 2020 года. Как отмечает один из его авторов, нардеп от группы "Партия "За майбутнє" Ирина Констанкевич, законодательная инициатива создает равные возможности в сфере труда, определяет, что такое домашний труд, кто такой домашний работник, а также вводит понятие работников с семейными обязанностями.

"Такой работник сможет самостоятельно платить за себя единый социальный взнос, и это позволит ему в будущем получать большую пенсию. В законопроекте вводится понятие "неоплачиваемая работа по уходу". То есть люди, которые каждый день выполняют неоплачиваемую домашнюю работу, на самом деле тяжело работают и заслуживают вознаграждения", — написала она.

Более того, по мнению авторов проекта, его принятие поможет в достижении равенства на рынке труда и гендерного разрыва в оплате труда, будет содействовать обеспечению прав работников с семейными обязанностями и тех, кто выполняет работу по дому. Кроме того, принятие законопроекта позволит легализовать занятость таких людей и будет содействовать приведению национального законодательства в соответствие с требованиями Конвенции Международной организации труда (МОТ) №189, членом которой является Украина.

Как объясняет руководитель юридической компании "Современная Фемида" адвокат Татьяна Даниленко, Конвенция МОТ №189 и Рекомендация №201, дополняющая ее, расширяют на домашних работников действие всех основных трудовых стандартов: права на объединение, коллективные переговоры, защиту от принудительного труда, запрет на использование детского труда. Кроме того, они содержат ряд гарантий: право на заключение письменного договора, регулирование длительности рабочего время, меры по обеспечению безопасности и гигиены труда, социальные гарантии, в том числе и право на отпуск по беременности и родам, механизмы защиты работников-мигрантов.

"Европейская модель занятости, в целом, направлена на объединение стабильных рабочих мест, стандартной занятости, усредненной трудовыми договорами, которые заключаются на неопределенных срок и на признание положительного влияния гибкости на занятость", — говорит адвокат.

Кроме того, как отмечает Даниленко, реформирование трудового законодательства с целью приведения его в соответствие с трудовым правом ЕС — один из элементов выполнения Соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, закрепленный в Программе деятельности Кабинета министров.

В то же время, в существующем трудовом законодательстве Украины есть некоторые пробелы. Так, оно не регулирует все виды труда, в частности, домашнюю занятость. Кроме того, часто работодатели, нанимающие в свою семью сотрудников, не заинтересованы в легализации их работы. Это приводит к тому, что люди, выполняющие домашнюю работу, находятся в неформальном секторе и не имеют доступа к социальной защите, говорит адвокат. И, как отмечает Даниленко, целью проекта закона №4174 является закрепление международных стандартов социально-трудовых прав человека в украинском законодательстве, легализация людей, занимающихся домашней работой и снижение гендерного дисбаланса на рынке труда.

В частности, проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в Кодекс законов о труде Украины (КЗоТ). В нем появится законодательно урегулированное определение "домашнего труда": работы, направленной на обслуживание домашнего хозяйства (семьи), которую выполняет лицо старше 16 лет на основании трудового договора, регулярно и на профессиональной основе.

Особенности регулирования домашнего труда будут определяться условиями трудового договора, который может быть расторгнут в любое время по согласию сторон при условии, что они были уведомлены об этом не позднее, чем за две недели. При этом, гарантии относительно занятости, время отдыха, оплаты труда, его охраны, работы женщин, молодежи, инвалидов будут обеспечиваться в порядке, предусмотренном законодательством, объясняет эксперт.

Предлагаемые депутатами изменения также предусматривают возможность привлекать беременных и женщин с детьми до 3-х лет к внеурочным работам, труду в выходные дни, направлять их в командировки по их предварительному письменному согласию (сейчас делать это работодателю полностью запрещает статья 176 КЗоТ — Delo.ua).

Изменения коснутся также Закона Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". Законодатели предлагают зафиксировать в нем возможность для людей, выполняющих домашнюю работу, добровольно уплачивать взносы на социальное и пенсионное страхование. Это позволит одному из супругов оформить свою заботу о доме и семье как профессиональную деятельность при условии самостоятельной уплаты ЕСВ, объясняет Даниленко.

"В отношении так называемых "работников с семейными обязанностями" законодатель устанавливает определенные гарантии, хотя и не дает определения данной категории работников. В действующем законодательстве заявлен подход, который закрепляет и выделяет роль женщины как лица, на которое возложен уход за детьми и другими членами семьи. Законодательство устанавливает в связи в этим дополнительные ограничения для работающих женщин. В то же время, вопрос соединения семейных и профессиональных обязанностей для более широкого круга работников четко не очерчивается", — отмечает эксперт.

В то же время, законодатели предлагают дополнить КЗоТ статьей 186-2, согласно которой сотрудниками с семейными обязательствами признаются мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель, приемные родители, родители–воспитатели. В отдельных случаях, предусмотренных Кодексом, — другой член семьи. В ней же депутаты предлагают закрепить определения "одинокая мать" и "одинокий отец".

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Напомним, что Государственная служба Украины по вопросам труда с 1 сентября 2020 года усилила контроль за оформлением трудовых отношений с работниками. За нарушение законодательства о труде в части оформления трудовых отношений с наемными работниками сейчас предусмотрена уголовная, административная и финансовая ответственность.