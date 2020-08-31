С 1 сентября Гоструда начнет штрафовать работодателей за каждого неоформленного сотрудника

Не успели мы оправиться после жесткого карантина, как всему украинскому бизнесу предстоит очередной стресс-тест. Работодателям на заметку: с 1 сентября контролирующие органы начнут инспекцию по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений.

Штрафы придется платить крупные, так что если вы владелец бизнеса, которому удалось выжить в кризис, советую тщательно подготовиться к приходу гостей. Иначе этот визит станет для вас роковым. Первыми под раздачу попадут сферы: сельского хозяйства и строительства, торговли, общественного питания и гостинично-ресторанного бизнеса.

Выявлять нарушителей будут просто: инспекторы Гоструда будут приходить на место фактического размещения компании и в буквально смысле подсчитывать количество официально трудоустроенных сотрудников и "безработных".

Так что если в вашем штате сотрудников числится меньше, чем обнаружат на рабочем месте — ожидайте больших проблем и крупных штрафов. То же касается сотрудников, которые были отправлены в "бессрочный отпуск" за свой счет или "уволены по собственному желанию", а по факту находятся в офисе.

Стоит отметить, что практика и стажировка тоже не заменяют официальное трудоустройство. Очень часто работодатели пытаются уйти от оформления работников заключением договора о стажировке, соглашением на прохождение практики, заключением договора подряда (так называемых договоров ГПД) вместо оформления, или регистрацией наемного работника в качестве ФЛП.

При этом лишь последние два варианта (при соблюдении ряда законодательных требований) можно признать законными и легальными способами. Первые же два способа, которые между тем пользуются популярностью — стажировка и практика, таковыми не являются.

Штрафы

Согласно статье 265 Кодекса законов о труде, юридические и физические лица — предприниматели, которые используют наемный труд, в случае фактического допуска работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты зарплаты без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов — несут ответственность в виде штрафа.

Его взимают в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент выявления нарушения, за каждого работника, относительно которого совершено нарушение — на сегодня сумма такого штрафа составит 47 230 грн. А значит, если неоформленных работников будет несколько — то и штрафы будут применяться кратно их количеству.

Кроме того, согласно статье 41 Кодекса об административных правонарушениях от 7 декабря 1984 года №8073 фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), допуск к работе иностранца или лица без гражданства и лиц, в отношении которых принято решение об оформлении документов для решения вопроса о предоставлении статуса беженца, на условиях трудового договора без разрешения на трудоустройство влекут за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятия от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17 тысяч грн).

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В отдельных случаях, по факту выявления скрытых трудовых отношений, директор предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности.

Согласно части 1 статьи 172 Уголовного кодекса от 5 апреля 2001 года №2341-III, незаконное увольнение работника с работы по личным мотивам или в связи с сообщением им о нарушении требований закона "О принципах предотвращения и противодействия коррупции" иным лицом, а также другое грубое нарушение законодательства о труде — караются штрафом от двух тысяч до трёх тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 000 до 51 000 грн) или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, или исправительными работами сроком до двух лет.

Следует также отметить, за каждое нарушение других требований трудового законодательства предполагается штраф в одну минимальную зарплату за каждого работника. Судовая практика свидетельствует, что касается "других нарушений", то чаще всего их допускают при кадровом делопроизводстве. Это неточности в табелировании, несоответствие должностей Классификатору профессий, ошибки в трудовых книжках, отсутствие подписей в графике отпусков, карточках П-2. Перечень не полный, но эти ошибки случаются чаще всего.

Напомню, что согласно Трудовому Кодексу работодателям запрещено допускать человека к работе без заключения трудового договора и без последующего уведомления об этом органов Государственной фискальной службы Украины. Такое уведомление должно быть направлено до начала работы работника по заключенному трудовому договору:

• средствами электронной связи с использованием электронной подписи ответственных лиц в соответствии с требованиями законодательства в сфере электронного документооборота и электронной подписи

• на бумажных носителях вместе с копией в электронной форме;

• на бумажных носителях, если трудовые договоры заключены не более чем с пятью лицами.

Обратите внимание: одна небольшая ошибка, связанная с неправильным оформлением трудовых отношений с наемным работником, может привести к значительным штрафам, которые исчисляются шестизначными суммами. Именно поэтому, во избежание головной боли и лишних проблем, советую каждому владельцу бизнеса провести аудит трудовых отношений со своими работниками и привести в порядок кадровую документацию.