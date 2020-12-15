В 2021 году инфляция в Украине ожидается на уровне 6% — прогноз ICU

В 2021 году инфляция в Украине ожидается на уровне 6%.

В декабре 2020 года она составит 4,5%, сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Сергей Николайчук в ходе онлайн-конференции во вторник, 15 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

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"По итогам декабря мы ожидаем инфляцию на уровне 4,5%, что соответствует целевому диапазону НБУ", — отметил он.

По его словам, в первом квартале 2021 года инфляция приблизится к 6% и будет удерживаться на этом уровне на протяжении всего года.

Как отметил Николайчук, стимулировать инфляцию в 2021 году будут, в частности, повышение минимальной заработной платы и оживление экономики.

"В то же время мы ожидаем, что инфляция в 2021 году будет в рамках целевого коридора НБУ", — добавил он.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года по сравнению октябрем выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Ранее правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Решение принято с учетом роста инфляции, сочетающегося с высокой степенью неопределенности.