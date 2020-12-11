В НБУ объяснили ускорение инфляции в Украине в конце 2020 года

В Украине потребительская инфляция в годовом измерении в ноябре 2020 года ускорилась до 3,8% (с 2,6% в октябре).

В месячном измерении цены выросли на 1,3%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По данным НБУ, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза Нацбанка за октябрь 2020 года.

"Ускорение обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривни в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов", — говорится в обзоре регулятора.

В то же время падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление, отметили в НБУ.

"В ноябре инфляция ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/-1%. Учитывая низкую базу сравнения, ожидается, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года", — заявили в регуляторе.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года, по сравнению с октябрем, выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

Ранее правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Решение принято с учетом роста инфляции, сочетающегося с высокой степенью неопределенности.