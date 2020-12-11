Экономика 1 час назад

В НБУ объяснили ускорение инфляции в Украине в конце 2020 года

В Нацбанке ожидают, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года

Фото: НБУ Фото: НБУ
Фото: НБУ

В Украине потребительская инфляция в годовом измерении в ноябре 2020 года ускорилась до 3,8% (с 2,6% в октябре).

В месячном измерении цены выросли на 1,3%, сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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По данным НБУ, фактическая потребительская инфляция превысила траекторию прогноза Нацбанка за октябрь 2020 года.

"Ускорение обусловлено ростом цен на энергоносители, худшими показателями урожая отдельных культур, ослаблением гривни в предыдущие месяцы и ростом производственных расходов", — говорится в обзоре регулятора.

В то же время падение потребительского спроса на отдельные услуги и непродовольственные товары, в частности одежду и обувь, несколько сдерживало инфляционное давление, отметили в НБУ.

"В ноябре инфляция ускорилась и приблизилась к нижней границе целевого диапазона 5% +/-1%. Учитывая низкую базу сравнения, ожидается, что в декабре инфляция также ускорится и войдет в целевой диапазон по итогам года", — заявили в регуляторе.

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Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует ускорение темпов роста потребительских цен в ближайшие месяцы. В целевой диапазон инфляция вернется только в конце 2021 года.

Как сообщалось, потребительские цены в Украине в ноябре 2020 года, по сравнению с октябрем, выросли на 1,3%. С начала года инфляция составила 4,1%. В годовом измерении (до ноября 2019 года) инфляция ускорилась до 3,8%.

Ранее правление Национального банка Украины решило оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых. Решение принято с учетом роста инфляции, сочетающегося с высокой степенью неопределенности.

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