Происшествия 1 час назад

В Австрии застрелили россиянина-свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой

Речь идет о Мамихане "Анзоре" Умарове — критики лидера Чечни Рамзана Кадырова

Мамихан "Анзор" Умаров. Скриншот из видео Мамихан "Анзор" Умаров. Скриншот из видео
Мамихан "Анзор" Умаров. Скриншот из видео

В австрийском городе Герасдорф вблизи Вены 4 июля застрелили гражданина России, который просил о политическом убежище.

Вероятнее всего, убили Мамихана "Анзора" Умарова — критика лидера Чечни Рамзана Кадырова и свидетеля по делу об убийстве Амины Окуевой, сообщает hromadske.

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По данным австрийских СМИ, россиянина убили выстрелом в голову вблизи торгового центра.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве в городе Линц. По словам правоохранителей, задержанный не оказывал сопротивления. Сейчас полиция выясняет мотивы убийства.

Как передает "Кавказский Узел" со ссылкой на источники, вблизи Вены убили уроженца Чечни, критика Размана Кадырова Анзора Умарова, известного как "Анзор из Вены". Кроме того, издание заявляет, что подозреваемый в убийстве также уроженец Чечни.

О том, что убитый — Анзор Умаров, российскому телеканалу "Дождь" подтвердил блоггер Муса Ломаев, который дружил с Анзором.

Анзор Умаров вел на чеченском языке канал на YouTube. На него подписаны 12,7 тысяч человек.

Как сообщили hromadske источники в следствии, Анзор Умаров официально был свидетелем по делу об убийстве Амины Окуевой.

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По данным следствия, свидетельства Умарова помогли объявить подозрения вероятному организатору убийства Амины Окуевой — Хумаидову Салаху Делимбековичу.

В частности, в интервью журналистам он рассказывал, что в 2014-2015 годах получил заказ на убийство командира батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева, его жены Амины Окуевой и бывшего народного депутата Игоря Мосийчука.

Украинские правоохранители не предоставляли охрану Анзору, поскольку он гражданин другого государства и проживал не в Украине.

Бывший народный депутат Игорь Мосийчук, помощницей которого была Амина Окуева и на которого перед ее убийством также совершили покушение, отметил, что 2 дня назад общался с Анзором. Он хотел приехать в Украину, а также говорил об определенных угрозах. Также, по его информации, Анзор имел австрийскую охрану.

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Как пишут "Кавказ.Реалии", Умаров рассказывал о себе как о бывшем наемнике. Называл себя экс-сотрудником министерства шариатской государственной безопасности сепаратистской республики Ичкерия, рассказывал о связи российских спецслужб с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе.

Впоследствии полиция задержала еще одного предполагаемого подозреваемого, которого сначала допрашивала в качестве свидетеля.

Напомним, 30 октября 2017 года на железнодорожном переезде у поселка Глеваха в Киевской области расстреляли авто, в котором находились добровольцы Амина Окуева и ее супруг Адам Осмаев. Окуева от полученных ран скончалась.

Амина Окуева — врач, общественная активистка и военнослужащая, участница Революции достоинства и войны на востоке Украины.

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