В Беларуси задержали известного криптовалютного эксперта

9 августа в городе Барановичи (Беларусь) был задержан IT-специалист, CEO Crypto Emcee, известный блогер и ведущий многочисленных блокчейн-конференций Евгений Романенко.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на знакомую Евгения Марину Жук, эксперт сейчас находится в СИЗО № 6 города Барановичи.

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По словам Марины Жук, в тот день Евгений отправился в магазин, после чего перестал выходить на связь. Информацию подтвердил и его отец Геннадий Романенко, который узнал о задержании сына только на следующий день.

В субботу Марина Жук ездила в СИЗО № 6 с передачей для Евгения и видела в списках его имя, фамилию и отчество.

Предполагалось, что его должны отпустить на свободу в воскресенье, 16 августа, скорее всего, после 21:40, так как задержали именно в это время девятого числа.

По последним данным, сегодня Евгений Романенко вышел на свободу.

Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста.

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено.

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.