Общество 1 час назад

В Беларуси задержали известного криптовалютного эксперта

IT-специалист неделю находился в СИЗО № 6 города Барановичи

Евгений Романенко. Фото: Facebook Евгений Романенко. Фото: Facebook
Евгений Романенко. Фото: Facebook

9 августа в городе Барановичи (Беларусь) был задержан IT-специалист, CEO Crypto Emcee, известный блогер и ведущий многочисленных блокчейн-конференций Евгений Романенко.

Как сообщает TUT.BY со ссылкой на знакомую Евгения Марину Жук, эксперт сейчас находится в СИЗО № 6 города Барановичи.

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По словам Марины Жук, в тот день Евгений отправился в магазин, после чего перестал выходить на связь. Информацию подтвердил и его отец Геннадий Романенко, который узнал о задержании сына только на следующий день.

В субботу Марина Жук ездила в СИЗО № 6 с передачей для Евгения и видела в списках его имя, фамилию и отчество.

Предполагалось, что его должны отпустить на свободу в воскресенье, 16 августа, скорее всего, после 21:40, так как задержали именно в это время девятого числа.

По последним данным, сегодня Евгений Романенко вышел на свободу.

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Напомним, после объявления ЦИК Беларуси результатов выборов президента страны, согласно которым действующий президент Александр Лукашенко, правящий уже 26 лет, набрал более 80% голосов белорусов, на улицах Минска и ряда других городов начались массовые акции протеста. 

Позднее Светлана Тихановская, главный оппонент Лукашенко на выборах, заявила, что не признает официальные предварительные результаты выборов и считает себя их победителем.

По ее словам, у ее штаба есть данные альтернативного подсчета голосов, согласно которому она набрала более 70% голосов, и ее команда намеревается "доказывать все нарушения".

В МВД Беларуси сообщают о 6 тысячах задержанных за три дня акций протеста. При этом правозащитники не могут оперативно проверить эту информацию и составить списки тех, кого задержали силовики. Издание "Наша Нива" пишет, что количество задержанных может быть занижено. 

Также официально подтверждена гибель одного участника протестов. В то же время, по данным правозащитного центра "Весна", в результате стычек погиб еще один человек — мужчина попал под автозак. Однако в официальных источниках эту информацию опровергают.

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