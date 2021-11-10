Политика 50 минут назад

В "Дії" появится первый документ для иностранцев

Однако сформировать его смогут лишь владельцы биометрического вида на жительство в Украине

Фото: сайт Минцифры Фото: сайт Минцифры
Фото: сайт Минцифры

Кабинет министров предусмотрел появление в Украине электронного вида на жительство, который смогут получать через сервис госуслуг "Дія" живущие в стране иностранцы и лица без гражданства.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации, соответствующее постановление правительство одобрило на заседании 10 ноября.

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"По статистике Государственной миграционной службы, в Украине постоянно и временно легально проживают более 470 тысяч иностранцев. Теперь они смогут удобно пользоваться госуслугами онлайн и подтверждать свою личность с помощью документов в "Дії", — говорится в сообщении.

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Сформировать электронный вид на жительство смогут лишь владельцы биометрического вида на жительство.

Кроме того, иностранцы, имеющие биометрические виды на жительство, смогут в несколько кликов сгенерировать в "Дії" квалифицированную электронную подпись, которой в дальнейшем смогут пользоваться для получения госуслуг онлайн.

Напомним, что с декабря в Украине должна заработать и онлайн-смена регистрации места жительства через "Дію".

Отметим также, что на прошедших выходных работу "Дії" приостанавливали для "переезда" в новый дата-центр для расширения мощностей. Ранее пользователи уже неоднократно массово сталкивалась с неполадками в работе сервиса, в частности, последний масштабный сбой произошел 2 ноября.

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