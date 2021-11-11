Происшествия 30 минут назад

В Голосеевском районе Киеве горела станция техобслуживания авто (ФОТО)

Возгорание произошло в 2-этажном здании станции техобслуживания

Фото: пресс-центр ГСЧС Фото: пресс-центр ГСЧС
Фото: пресс-центр ГСЧС

10 ноября в Голосеевском районе Киева на одной из станций технического обслуживания автомобилей (СТО), расположенной на улице Бойчука, 45, вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, информация о происшествии поступила в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 20:19.

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На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытии на место было установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании СТО.

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Из-за того, что ближайший источник водоснабжения находится на расстоянии более 1,5 км, была организована прокладка дополнительных магистральных линий и организован подвоз воды для обеспечения спасателей основными средствами пожаротушения.

В 22:04 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 23:01 — ликвидирован.

Напомним, 19 июля в отдельно стоящем одноэтажном складе транспортной компании на улице Пироговский шлях, 154 в Голосеевском районе Киева произошел пожар.

Ранее в Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции ДТЭК.

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