В Голосеевском районе Киеве горела станция техобслуживания авто (ФОТО)

10 ноября в Голосеевском районе Киева на одной из станций технического обслуживания автомобилей (СТО), расположенной на улице Бойчука, 45, вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-центр ГСЧС, информация о происшествии поступила в оперативно-координационный центр Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в 20:19.

На место происшествия были направлены пожарные из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

По прибытии на место было установлено, что возгорание возникло в 2-этажном здании СТО.

Из-за того, что ближайший источник водоснабжения находится на расстоянии более 1,5 км, была организована прокладка дополнительных магистральных линий и организован подвоз воды для обеспечения спасателей основными средствами пожаротушения.

В 22:04 пожар был локализован на площади 200 квадратных метров, в 23:01 — ликвидирован.

Напомним, 19 июля в отдельно стоящем одноэтажном складе транспортной компании на улице Пироговский шлях, 154 в Голосеевском районе Киева произошел пожар.

Ранее в Одессе произошел пожар на трансформаторной подстанции ДТЭК.