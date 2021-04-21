Общество 1 час назад

В Харькове ограбили обменник на 1,6 млн грн (ФОТО)

Злоумышленник затолкал кассиршу внутрь и забрал деньги, угрожая ей расправой

Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области
Фото: ГУ НП в Харьковской области

Неизвестный вечером 20 апреля ограбил обменный пункт на проспекте Героев Сталинграда в Харькове, забрав из кассы 1,6 млн грн. Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, о преступлении в 20:10 сообщила правоохранителям сотрудница обменника.

Она рассказала, что когда закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел некий мужчина и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы.

Кратко и по делу в Telegram

Следственный отдел полиции №2 Харьковского райуправления №1 открыл производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику в случае поимки грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

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С места происшествия полиция изъяла вещественные доказательства. Ведется комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица.

В частности, отрабатываются записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливаются свидетелей происшествия, изучаются изъятые вещественные доказательства.

Саму женщину с телесными повреждениями доставили в больницу, однако после оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Напомним, на днях в Харькове задержали пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.

В марте же в этом городе полиция задержала членов группировки, занимавшейся вымогательством денег у ассенизаторов.

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