В Харькове ограбили обменник на 1,6 млн грн (ФОТО)

Неизвестный вечером 20 апреля ограбил обменный пункт на проспекте Героев Сталинграда в Харькове, забрав из кассы 1,6 млн грн. Как сообщает Главное управление полиции в Харьковской области, о преступлении в 20:10 сообщила правоохранителям сотрудница обменника.

Она рассказала, что когда закрывала дверь обменного пункта, к ней подошел некий мужчина и затолкал ее внутрь. Злоумышленник ударил кассира в лицо и, угрожая предметом, похожим на пистолет, завладел деньгами из кассы.

Следственный отдел полиции №2 Харьковского райуправления №1 открыл производство по части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса. Злоумышленнику в случае поимки грозит до пятнадцати лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

С места происшествия полиция изъяла вещественные доказательства. Ведется комплекс неотложных розыскных мероприятий для задержания причастного к разбойному нападению лица.

В частности, отрабатываются записи с камер наружного видеонаблюдения, расположенных вблизи места преступления, устанавливаются свидетелей происшествия, изучаются изъятые вещественные доказательства.

Саму женщину с телесными повреждениями доставили в больницу, однако после оказания необходимой медицинской помощи ее отпустили домой.

Напомним, на днях в Харькове задержали пятерых членов организованной преступной группировки, вымогавших 700 тысяч долларов у местного бизнесмена, возглавляющего крупную аграрную компанию.

В марте же в этом городе полиция задержала членов группировки, занимавшейся вымогательством денег у ассенизаторов.