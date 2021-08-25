В Харькове ограбили офис антикоррупционной организации

На выходных неизвестные ограбили офис ОО "Харьковский антикоррупционный центр" (ХАКЦ). Об этом в Facebook сообщает пресс-служба организации.

"Это произошло на выходных. Мы пришли на работу и обнаружили, что вынесли ноутбуки, видеотехнику и другое оборудование. Офис напротив тоже ограбили", — сообщил глава правления ХАКЦ Дмитрий Булах.

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При этом он не исключает, что произошедшее связано с деятельностью организации, несмотря на то, что арендаторы другого пострадавшего офиса никак не связаны с антикоррупционными расследованиями.

Сотрудники Харьковского антикоррупционного центра сообщили об ограблении в полицию. Получить комментарий правоохранителей агентству пока не удалось.

"Также приходится констатировать, что в силу этих обстоятельств работа Харьковского антикоррупционного центра осложнилась. К сожалению, мы некоторое время не сможем работать в полном объеме. Пока ищем альтернативные варианты возобновления работы офиса и решение этих проблем. И возлагаем очень большие надежды на то, что органы правопорядка найдут нашу технику как можно скорее", — говорится в сообщении.

По информации "Интерфакс-Украина", Харьковский антикоррупционный центр создан в 2015 году. Вначале существовал как общественная инициатива, с 2016 года — общественная организация.

Организация занимается мониторингом деятельности органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также антикоррупционными расследованиями. Кроме этого, активисты обжаловали ряд незаконных решений в судебном порядке.

В 2017 году неизвестные избили главу правления Харьковского антикоррупционного центра Дмитрия Булаха, а вскоре после этого было совершено нападение на члена правления организации Евгения Лисичкина.

Напомним, 20 апреля неизвестный ограбил обменный пункт на проспекте Героев Сталинграда в Харькове, забрав из кассы 1,6 млн грн.

Ранее сообщалось, что в июне текущего года в Харькове в очередной раз взорвали банкомат.