Общество 1 час назад

В Харьковской области ликвидировали конвертцентр на 100 млн грн (ФОТО, ВИДЕО)

Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО

На днях в Харьковской области правоохранительные органы разоблачили деятельность незаконного валютного конвертационного центра, оборот которого достигал 100 млн грн.

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Как сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, жители Харькова организовали незаконную схему получения наличных жителями временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

Дельцы использовали для незаконных денежных операций банковские карточки, оформленные на подставных лиц — жителей ОРДЛО.

По данным ГПСУ, фигуранты незаконно проконвертировали денежные активы на сумму более 100 млн грн.

В рамках уголовного производства проведено 11 обысков в офисных и жилых помещениях, транспортных средствах лиц, причастных к организации сделок.

В ходе обысков обнаружено и изъято 1 млн грн наличных, а также 40 банковских карточек, компьютерную технику, мобильные терминалы, документы и сведения, подтверждающие преступную деятельность.

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Согласно предварительных данных, правонарушители нанесли ущерб госбюджету на сумме около 13 млн грн.

В настоящее время проводятся мероприятия по разоблачению полного механизма осуществления противоправной деятельности.

Напомним, в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве деятельность так называемого "центра минимизации таможенных платежей".

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года в Днепре задержали организатора конвертационного центра, который ежемесячно "выводил в тень" почти 30 млн грн.

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