Общество 60 минут назад

В Херсонской и Николаевской областях изъяли алкогольный фальсификат на 15 млн грн (ВИДЕО)

Суррогатный алкоголь в дальнейшем реализовывался через сеть Интернет и розничную сеть торговли по всей территории Украины

Фото: скриншот видео Facebook/ГФС Фото: скриншот видео Facebook/ГФС
Фото: скриншот видео Facebook/ГФС

Сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в городе Киеве, под процессуальным руководством столичной прокуратуры, выявили нелегальную реализацию ликероводочных изделий.

Как сообщает пресс-центр ГФС, в рамках досудебного расследования установлено, что на территории Херсонской и Николаевской областей группа лиц хранила для сбыта фальсифицированные алкогольные напитки.

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Фальсификат в дальнейшем реализовывался через сеть Интернет и розничную сеть торговли по всей территории Украины.

В ходе санкционированных обысков из незаконного оборота было изъято более 100 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя, маркированных марками акцизного налога с явными признаками подделки, а также ликероводочные изделия в таре типа Bag-in-Вох.

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Общая ориентировочная стоимость изъятой продукции составляет почти 15 млн грн.

Напомним, в начале марта сотрудники Офиса крупных налогоплательщиков ГФС в ходе проведения комплекса оперативно-профилактических мероприятий под условным названием "Спирт" обнаружили в Ровенской области и остановили нелегальное производство спирта.

По официальным данным, мощность производства завода составляет 20 тысяч литров спирта в сутки, однако при проведении обыска было установлено неофициальное увеличение мощностей до 40 тысяч литров в сутки.

В начале января работники ГФС в Ивано-Франковской области, совместно с представителями СБУ и областной прокуратуры пресекли противоправную деятельность по изготовлению и реализации неучтенного спирта на одном из спиртовых заводов области.

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