В июле украинцы оставили официантам рекордные 3,3 млн грн чаевых cashless

В июле 2020 года украинцы оставили "на чай" cashless официантам кафе и ресторанов более 3,3 млн грн, что стало абсолютным рекордом с момента запуска ПриватБанком технологии безналичных чаевых.

Всего за первый месяц послабления карантина клиенты госбанка оставили в заведениях питания 44 тысячи cashless чаевых, сообщает пресс-служба финучреждения.

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Указано, что средняя сумма чаевых в июле 2020 года в Украине составила 70 грн. При этом средний чек в заведениях питания за первый месяц послабления карантина равняется 180 грн.

"За четыре месяца жестких карантинных ограничений, когда любимые кафе и рестораны работали только с доставкой, украинцы соскучились за живой кухней и общением, пусть и с соблюдением норм санитарной безопасности", — отметил руководитель направления обслуживания торговых предприятий ПриватБанка Евгений Васильцов.

Он считает, что безналичные чаевые — это отличный способ поддержать сотрудников и развитие заведений отрасли, которая более всего пострадала от пандемии коронавируса и введения карантинных мер.

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Напомним, ПриватБанк запустил чаевые cashless в своих POS-терминалах в декабре 2018 года. Оплачивая счет картой, посетитель сам может выбрать, сколько оставить "на чай", и деньги зачисляются на зарплатную карточку официанта. Подключить сервис может любой общепит, где установлены POS-терминалы этого госбанка.

Как сообщалось, в Украине в декабре 2019 года установили новый рекорд cashless чаевых — за месяц сумма безналичных благодарностей официантам составила 2,5 млн грн.

Как известно, украинский ПриватБанк впервые вошел в топ-100 мировых банков по количеству оплат банковскими картами в торговой сети.