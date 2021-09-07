Политика 40 минут назад

В Ивано-Франковске запретили выплачивать матпомощь не вакцинированным от Covid-19

Мэр также пообещал выплатить 100 тысяч грн первой женщине, которая забеременеет после вакцинации

Руслан Марцинкив. Фото: Ивано-Франковский горсовет Руслан Марцинкив. Фото: Ивано-Франковский горсовет
Руслан Марцинкив. Фото: Ивано-Франковский горсовет

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив запретил выплачивать материальную помощь жителям города, не прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции. Как передает Zaxid.net, об этом он сказал в ходе оперативного совещания 7 сентября.

Всего с начала года, как сообщил директор департамента социальной политики горсовета Василий Семанюк, такую помощь получили почти 4 тысячи жителей Ивано-Франковска на общую сумму более 11 млн грн.

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В свою очередь Марцинкив заявил, что озвученная сумма большая, и дал поручение, чтобы чиновники спрашивали у заявителей на получение помощи на лечение от Covid-19, были ли они вакцинированы перед тем, как заболели.

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"Теперь если обращаются за материальной помощью, пусть указывают, были ли вакцинированы. Если человек был вакцинирован и заболел, то это одно дело. Но если не воспользовалась этим правом и обращаются за помощью... Когда не было вакцины, то это понятно. Пожалуйста, пусть теперь это указывают, и от этого будет зависеть материальная помощь", — подчеркнул мэр облцентра.

На этом же совещании градоначальник пообещал выплатить 100 тысяч грн первой женщине, которая забеременеет после того, как вакцинируется от коронавируса. Таким образом он захотел опровергнуть некий миф противников вакцинации о том, что после вакцинации от Covid-19 женщины якобы становятся бесплодными.

Отметим также, что 31 августа Марцинкив пообещал уволить сотрудников мэрии, которые не привьются от коронавируса в течение двух недель, не имея при этом противопоказаний к вакцинации.

Напомним также, что в Киеве с 1 сентября запретили вход в школы не вакцинированным от Covid-19 родителям учеников.

Ранее заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что в Минздраве рассматривают возможность введения определенных привилегий для людей, которые вакцинировались от Covid-19.

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