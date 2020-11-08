В Японии начинают продавать почтовые марки с пейзажами Украины (ФОТО)

В Японии начинают продажу оригинальных марок "Украина — город Хино" в рамках японской правительственной программы.

Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии, сообщает посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

В частности, на японских марках изображены украинские пейзажи.

"9 ноября почта города Токио начинает продажу оригинальных марок Украина — город Хино, посвященных сотрудничества нашего государства с указанным городом в рамках японской правительственной программы "Host Town" накануне Олимпийских игр", — говорится в сообщении.

Интересно, что на одной из японских марок изображен находящийся в аннексированном Крыму замок "Ласточкино гнездо".

Ранее украинские почтовые марки победили в конкурсе "Лучшая марка Европы — выбор коллекционера 2019". Призы получили марки художницы Натальи Кохаль "Аист белый" и "Соловей восточный".