Общество 30 минут назад

В Японии начинают продавать почтовые марки с пейзажами Украины (ФОТО)

На японских марках изображены украинские пейзажи

Японские марки с украинскими пейзажами. Фото: facebook.com/s.v.korsunsky Японские марки с украинскими пейзажами. Фото: facebook.com/s.v.korsunsky
Японские марки с украинскими пейзажами. Фото: facebook.com/s.v.korsunsky

В Японии начинают продажу оригинальных марок "Украина — город Хино" в рамках японской правительственной программы.

Проект осуществлен благодаря сотрудничеству Посольства Украины в Японии с администрацией города Хино и Почтой Японии, сообщает посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, на японских марках изображены украинские пейзажи.

"9 ноября почта города Токио начинает продажу оригинальных марок Украина — город Хино, посвященных сотрудничества нашего государства с указанным городом в рамках японской правительственной программы "Host Town" накануне Олимпийских игр", — говорится в сообщении.

Интересно, что на одной из японских марок изображен находящийся в аннексированном Крыму замок "Ласточкино гнездо".

Ранее украинские почтовые марки победили в конкурсе "Лучшая марка Европы — выбор коллекционера 2019". Призы получили марки художницы Натальи Кохаль "Аист белый" и "Соловей восточный".

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