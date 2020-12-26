  • Главная
  • Политика и экономика
  • В мире
В мире 20 минут назад

В Южной Корее нагрели искусственное Солнце до 100 млн градусов (ВИДЕО)

Первый рекорд исследователей в 2018 году составил всего 1,5 секунды, а уже в прошлом году они смогли улучшить результат до 8 секунд

Фото: скриншот YouTube KSTAR Фото: скриншот YouTube KSTAR
Фото: скриншот YouTube KSTAR

Ученые из Южной Кореи установили новый рекорд, продержав внутри установки для магнитного удержания плазмы температуру в 100 млн градусов по Цельсию в течение 20 секунд, что более чем в шесть раз горячее, чем температура ядра Солнца.

Как сообщает Psys.org, эксперимент провели 24 мая в Исследовательском центре KSTAR (корейский проект по углубленному исследованию сверхпроводящей установки для магнитного удержания плазмы типа токамак) при Корейском институте энергии термоядерного синтеза (KFE).

Подпишитесь на канал DELO.UA

По информации издания, в рамках совместных исследований с Сеульским университетом и Колумбийским университетом США команде исследователей удалось удержать в течение 20 секунд чрезвычайно высокую температуру, что является одним из основных условий ядерного синтеза в плазменной кампании KSTAR 2020 года.

Первый рекорд исследователей в 2018 году составил всего 1,5 секунды, а уже в прошлом году они смогли улучшить результат до 8 секунд.

Читайте также:
Создано самое большое в мире искусственное солнце

До этого времени существовали и другие термоядерные устройства, которые могли удержать температуру в 100 млн градусов, или даже выше. Однако ни один из них не смог продержать этот показатель дольше 10 секунд.

Детали эксперимента ученые обещают представить уже следующей весной.

Испытания на KSTAR будут продолжаться до 2025 года. Конечной целью ученых является продержать температуру плазмы в 100 млн градусов по Цельсию в течение 300 секунд.

Напомним, в 2019 году ученые Китайской академии наук планировали завершить строительство новой установки для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза (токомак).

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Шість із десяти ритейлерів збільшують витрати на технології через пандемію — дослідження
Шість із десяти ритейлерів збільшують витрати на технології через пандемію — дослідження
Южнокорейскую компанию SsangYong Motor объявили банкротом
Южнокорейскую компанию SsangYong Motor объявили банкротом
Как спасти урожаи от меняющегося климата: три шага для агробизнеса
Как спасти урожаи от меняющегося климата: три шага для агробизнеса
Загрузка...
Новое видео
Денис Морозов: Цифровая трансформация промышленности. Опыт Интерпайп. BWS 2020 / Delo UA

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Цена биткойна взлетела до исторического максимума

  3. Кинотеатр в пути: "Укрзализныця" запустила сервис просмотра фильмов в поездах

  4. За год киевское метро сократило пассажиропоток на 40%

  5. Под Полтавой в поезде сгорели два человека (ФОТО)

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...