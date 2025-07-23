"Укрзализныця" запускает поезд между Николаевом и Ивано-Франковском: какой график

С 1 августа "Укрзализныця" назначает новый поезд № 209/210, который будет курсировать между Николаевом и Ивано-Франковском через день. Маршрут будет проходить через ряд ключевых станций, в частности, Львов, Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Новый поезд Николаев – Ивано-Франковск

Поезд №209/210 Николаев – Ивано-Франковск начнет курсировать с 1 августа.

Он будет курсировать через день: из Николаева — по нечетным числам, из Ивано-Франковска — по четным .

Отправление из Николаева запланировано в 15:54, прибытие в Ивано-Франковск - в 12:32 на следующий день.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:05 и прибывать в Николаев в 09:24.

Маршрут проходит через ряд ключевых станций, в частности Новый Буг, Долинскую, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белую Церковь, Винницу, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

В составе поезда - купейные и плацкартные вагоны.

Жители Херсона также могут воспользоваться поездом № 209/210 Николаев – Ивано-Франковск, удобно добравшись до Николаева другими поездами в дни его курсирования.

Для возвращения в Херсон можно воспользоваться поездами №110/109 Львов – Херсон или №320/319 Николаев-Грузовой – Херсон.

Продажа билетов на поезд № 209/210 открывается за 10 суток до даты отправления.

Напомним, "Укрзализныця" назначила на лето 18 пар дополнительных пассажирских поездов.

Также в связи с ростом пассажиропотока в летний период "Укрзализныця" назначила дополнительный дневной поезд. №218/217 сообщением Чоп - Львов.