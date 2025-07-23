"Укрзалізниця" запускає поїзд між Миколаєвом та Івано-Франківськом: який графік

З 1 серпня “Укрзалізниця” призначає новий поїзд № 209/210, який курсуватиме між Миколаєвом та Івано-Франківськом через день. Маршрут пролягатиме через низку ключових станцій, зокрема Львів, Тернопіль, Хмельницький та Вінницю.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу УЗ.

Новий поїзд Миколаїв – Івано-Франківськ

Поїзд № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ почне курсувати з 1 серпня.

Він курсуватиме через день: з Миколаєва — по непарних числах, з Івано-Франківська — по парних.

Відправлення з Миколаєва заплановано о 15:54, прибуття до Івано-Франківська — о 12:32 наступного дня.

У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 13:05 і прибуватиме до Миколаєва о 09:24.

Маршрут пролягає через низку ключових станцій, зокрема Новий Буг, Долинську, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Білу Церкву, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

У складі поїзда — купейні та плацкартні вагони.

Жителі Херсона також можуть скористатися поїздом № 209/210 Миколаїв – Івано-Франківськ, зручно діставшись до Миколаєва іншими поїздами у дні його курсування. Зокрема, це можливо поїздами № 319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний, № 101/102 Херсон – Краматорськ та № 109/110 Херсон – Львів.

Для повернення до Херсона можна скористатися поїздами № 110/109 Львів – Херсон або № 320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон.

Продаж квитків на поїзд № 209/210 відкривається за 10 діб до дати відправлення.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” призначила на літо 18 пар додаткових пасажирських поїздів.

Також у зв’язку зі зростанням пасажиропотоку в літній період,"Укрзалізниця" призначила додатковий денний поїзд №218/217 сполученням Чоп — Львів.