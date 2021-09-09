В КГГА снова обыски: расследуют передачу земли рядом с Европейской площадью

Сотрудники Главного следственного управления и территориального управления в Киеве Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры 9 сентября провели очередные обыски в коммунальных структурах Киевской городской государственной администрации.

Как сообщают в ГБР, следственные действия, в частности, были проведены в помещениях департамента экономики и инвестиций и департамента земельных ресурсов КГГА, а также коммунального предприятия "Киевское инвестиционное агентство".

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Отмечается, что были выявлены факты злоупотребления служебным положением должностными лицами КГГА при передаче в пользование частному обществу земельных участков и помещения коммунальной собственности в центре столицы.

Установлено, что чиновники передали недвижимость, расположенную на улицах Крещатик и Михаила Грушевского, по заниженной стоимости и без проведения аукциона. По предварительным данным, сумма ущерба составляет более 150 млн грн. Как уточняют в столичной прокуратуре, речь идет об объектах рядом с Европейской площадью.

По данным следствия, должностные лица провели сделку под предлогом внесения изменений в инвестиционный договор, нарушив требования программы социально-экономического и культурного развития Киева.

Следственные действия в рамках производства по статье 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением) продолжаются. Проверяется причастность к этому и депутатов Киевского городского совета.