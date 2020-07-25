В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)

В Киеве на Печерске ночью произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили два иностранных студента.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

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В частности, указано, что в 2:30 в субботу, 25 июля, в полицию поступило сообщение врача о том, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей.

В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на улице Коновальца, что в Печерском районе столицы.

"В ходе конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадавшие самостоятельно обратились в больничное учреждение, однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались.

По данным СМИ, стрельба произошла якобы возле ресторана "Монтекки и Капулетти", а ранения получили студенты из Азербайджана.

Тем временем на месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто 2 уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных статьями хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса.

Напомним, во вторник утром, 21 июля 2020 года, в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники.