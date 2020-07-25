Происшествия 60 минут назад

В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)

Правоохранители начали 2 уголовных производства и выясняют все обстоятельства произошедшего

На месте стрельбы в Киеве. Фото: Нацполиция На месте стрельбы в Киеве. Фото: Нацполиция
На месте стрельбы в Киеве. Фото: Нацполиция

В Киеве на Печерске ночью произошла стрельба, в результате которой огнестрельные ранения получили два иностранных студента.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, указано, что в 2:30 в субботу, 25 июля, в полицию поступило сообщение врача о том, что в медицинское учреждение обратилось двое иностранцев с огнестрельными ранениями нижних конечностей.

В ходе отработки этой информации полицейские установили, что пострадавшие получили ранения в 21:30 на улице Коновальца, что в Печерском районе столицы.

Читайте также:
В центре Киева произошла массовая драка со стрельбой: 10 задержанных (ВИДЕО 18+)

"В ходе конфликта неизвестный несколько раз из огнестрельного оружия выстрелил в сторону мужчин, в результате чего двое 20-летних студентов получили незначительные ранения ног", — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, пострадавшие самостоятельно обратились в больничное учреждение, однако один из них отказался от предоставления ему медицинской помощи. От написания каких-либо официальных заявлений пострадавшие также отказались.

По данным СМИ, стрельба произошла якобы возле ресторана "Монтекки и Капулетти", а ранения получили студенты из Азербайджана.

Тем временем на месте совершения преступления полицейские провели ряд первоочередных следственных действий. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенного и лиц, причастных к этому.

Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Печерского управления полиции открыто 2 уголовных производства по признакам преступлений, предусмотренных статьями хулиганство и незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Уголовного кодекса.

Читайте также:
Бойня в Броварах: перевозчики устроили масштабную перестрелку (ФОТО, ВИДЕО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Напомним, во вторник утром, 21 июля 2020 года, в центре Луцка ранее судимый житель Дубно Максим Кривош забаррикадировался в автобусе с людьми и начал стрельбу.

Террорист потребовал, чтобы представители политической элиты страны и предстоятели крупнейших церквей обнародовали в своих соцсетях видеозапись с текстом "Я, Ф.И.О., должность — террорист в законе", а президент Владимир Зеленский — видеообращение со словами "Фильм "Земляне" 2005 года смотреть всем", что впоследствии гарант и сделал.

Весь день центр города был оцеплен, а с преступником вели переговоры. Уже вечером захватчик самостоятельно вышел из автобуса и сдался правоохранителям. Вслед за ним из автобуса по одному вышли все заложники.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В традициях Януковича: политолог анонсировал возможную атаку на Кличко
В традициях Януковича: политолог анонсировал возможную атаку на Кличко
Пожар в Киеве: в районе станции метро "Почайна" горит книжный рынок
Пожар в Киеве: в районе станции метро "Почайна" горит книжный рынок
Фонд развития дзюдо "Кодокан" наградил денежными сертификатами лучших молодых дзюдоистов
Фонд развития дзюдо "Кодокан" наградил денежными сертификатами лучших молодых дзюдоистов
Загрузка...
Новое видео
Александр Попов, экс-глава КГГА: "Я не совершал преступлений... у меня есть право вернуться в политику"

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. На выборах мэра Киева букмекеры дают Смешко и Верещук одинаковые шансы на победу

  3. Пожар в Киеве: в районе станции метро "Почайна" горит книжный рынок

  4. Коронавирус: Украина утвердила новые критерии для стран "красной зоны"

  5. В Киеве на Печерске произошла стрельба: ранены двое студентов-иностранцев (ФОТО)

Загрузка...