В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом в 1,5 млрд грн (ФОТО)

Сотрудники главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) в городе Киеве разоблачили преступную группу в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как сообщает пресс-центр ГФС, эта группа документально оформляла закупку табачных изделий, алкогольной продукции и продуктов питания у производителей и дистрибьюторов этой продукции.

Используя подконтрольные транзитные предприятия, злоумышленники подменяли номенклатуру товаров для дальнейшей регистрации и документального оформления, необходимых индивидуально для каждого клиента конвертационного центра.

По информации налоговиков, которые участники схемы перечисляли на расчетные счета подконтрольных транзитных предприятий, в дальнейшем перечисляли на счета других лиц и переводились в наличку.

В ГФС отмечают, что предприятия таким образом безосновательно завышали налоговый кредит с НДС (налог на добавленную стоимость — Delo.ua) и расходы, из-за чего уменьшалась база налогооблажения, что приводило к уклонению от уплаты налогов.

В ведомстве добавили, что участники "конверцентра" для сокрытия незаконной деятельности использовали корпоративные права 88 "транзитно-конвертационных" предприятий.

На сегодняшний день уже установлены 14 основных компаний, которые пользовались услугами "конвертцентра".

Общий объем проконвертированных средств за 2020 — 2021 годы составил 1,5 млрд грн, потери бюджета составили около 250 млн грн.

В ходе обысков были обнаружены и изъяты финасово-хозяйственные документы, черновые записи, печатки, 38 мобильных телефонов и деньги в эквиваленте более 2,5 млн грн.

Правоохранительные органы продолжают досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в мае сотрудники Главного управления Государственной фискальной службы (ГФС) под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора в рамках досудебного расследования прекратили в Киеве деятельность так называемого "центра минимизации таможенных платежей".

Его участники за счет использования реквизитов подконтрольных предприятий-нерезидентов и подконтрольных предприятий-импортеров разработали схему по уклонению от уплаты таможенных платежей и налогов.

Напомним, в начале августа Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.