СБУ заблокировала конвертцентр, лишь за год наформировавший фиктивного НДС на 600 млн грн

Служба безопасности Украины в Одесской области заблокировала деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Как говорится в сообщении спецслужбы, дельцы работали в течение десяти лет, "обслуживая" десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний.

Отмечается, что они способствовали минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств. По данным СБУ, только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

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Как показало следствие, злоумышленники регистрировали фиктивные коммерческие структуры на подставных лиц. Всего удалось обнаружить более 50 предприятий, через которые осуществлялись махинации.

Для присвоения госсредств использовалась поэтапная схема: сначала оформлялись "липовые" финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями. На их счета переводилась "оплата" по обязательствам. А уже оттуда злоумышленники снимали наличность.

Кроме того, оперативники СБУ установили, что дельцы также предоставляли "услуги" и по созданию схем формирования бестоварного налогового кредита. По предварительным подсчетам, общий объем незаконно сформированного НДС только в 2020 году превышает 600 млн грн.

"Благодаря деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда важных, в том числе и стратегических проектов", — указывают в спецслужбе.

Среди таких проектов названы реконструкция причала Одесского морского порта; модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов; а также поставка уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеющее стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В рамках следствия проведено одновременно 24 обыска в офисных помещениях конвертцентра и по адресам проживания участников схемы. В результате изъято более 2 млн грн наличности; 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы; электронные ключи и оргтехнике со сформированными документами, подтверждающими противоправную деятельность; первичная бухгалтерская документация и черновые записи дельцов.

В рамках уголовного производства по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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