В Киеве уволили полицейского, избившего посетительницу "Ашана" за отсутствие маски (ВИДЕО)

В Киеве уволили сотрудника полиции охраны, который в супермаркете "Ашан" применил силу к женщине, отказывавшейся надеть маску в торговом зале. Об этом говорится в сообщении департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Кроме того, снят с должности его непосредственный руководитель, а начальнику столичного управления полиции охраны объявлен выговор.

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"Такие позорные действия полицейского ничем не могут быть оправданы. Поэтому по данному факту назначено служебное расследование", — сообщили в полиции.

Проведение тщательной проверки событий в супермаркете поручено сотрудникам внутренней безопасности Нацполиции.

Отметим, что накануне в СМИ и соцсетях распространилась видеозапись, на которой сотрудник полиции охраны в супермаркете выхватывает телефон из рук женщины без маски, которая начала его снимать.

При попытке женщины забрать его полицейский отвесил ей пару ударов по лицу, но после продолжения настойчивых требований посетительницы телефон ей отдал. Та попыталась пнуть силовика ногой и получила в ответ новый удар по лицу, от которого уже свалилась на пол.

Отметим, что за нахождение в общественных зданиях без маски ныне предусмотрен штраф в сумме от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть от 170 до 255 грн. Кроме того, в Украине ввели и штрафы для бизнеса за обслуживание клиентов без масок - от 200 до 300 необлагаемых минимумов, то есть от 3400 до 5100 грн.