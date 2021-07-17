В Киеве запретили купаться на всех пляжах города из-за аномальной жары

В Киеве на всех 14 коммунальных пляжах запретили купаться из-за "цветения" воды в результате аномальной жары в городе.

Последние несколько недель в столице фиксируют температурные рекорды, сообщает коммунальное предприятие "Плесо".

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, статус "Не купаться" присвоили всем пляжам Киева с 17 июля.

При этом, как долго продлится запрет на купание — не указывают. Предприятие обещает сообщить об изменении статуса.

Как пояснили в "Плесе", запрет купаться вводят с профилактической целью. Из-за аномальной жары происходит "цветение" воды — размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества.

"В результате снижается концентрация растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды ухудшается", — пояснили в КП.

В то же время отдыхать на территории пляжей в коммунальном предприятии позволяют.

Как известно, последние недели в Киеве держится жаркая погода из-за антициклона Cornelieke. Всего с начала лета в столице уже зафиксировали 13 температурных рекордов. Например, ночь 16 июля оказалась самой жаркой за более чем 140 лет наблюдений.

По данным "Укргидрометцентра", жара в Киеве продержится до конца выходных. Зато с понедельника, 19 июля, температура начнет постепенно снижаться, а количество осадков — расти. А уже 23 июля температура днем будет держаться в пределах 23-25°С.