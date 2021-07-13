Самая жаркая ночь за 100 лет: в Киеве зафиксировали новый температурный рекорд

Ночь на понедельник, 12 июля, в Киеве оказалась самой теплой для этого дня, поскольку температура не опустилась ниже 22 градусов по Цельсию.

Предыдущее рекордное значение 21,4 градуса 1922 года превышено на 0,6 градусов, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

По ее данным, всего с начала 2021 года в Киеве уже установлен 21 температурный рекорд.

Ранее среднемесячная температура воздуха июня в Киеве составила 21,3 градуса тепла, что на 1,8 градуса выше климатической нормы.

Также с 23 по 26 июня было побито 10 температурных рекордов.

Согласно прогнозу Укргидрометцентра, в июле 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах 20-25 градусов тепла, в горах 6-18 градусов тепла. Это близко к климатической норме.

Напомним, в конце июня в Киеве был побит температурный рекорд, державшийся более 130 лет.

Также сообщалось, что в Украине в ближайшие дни ожидается жаркая погода с повышением дневной температуры до +35 градусов в восточных регионах.