В Кривом Роге два экзитпола показали противоположные результаты выборов мэра

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога (Днепропетровская область) два экзитпола показали противоположные результаты голосования.

Об этом сообщает ТСН.

Указано, что вечером 6 декабря были обнародованы результаты двух экзитполов выборов городского головы Кривого Рога.

В частности, данные экзитпола голосования за мэра Кривого Рога 6 декабря 2020 года, проведенного по заказу фонда "Украинская политика":

- Дмитрий Шевчик, кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") — 51,7%;

- Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", советник мэра Кривого Рога — 47,2%.

Известно, что этот экзитпол проведен по заказу фонда "Украинская политика", данные по состоянию на 18:00 были обнародованы в эфире телеканала "Украина 24". Ожидаемая предельная ошибка — 2,5%.

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В свою очередь данные другого экзитпола голосования за мэра Кривого Рога, проведенного "Центром исследования развития территорий", уже отдают победу Павлову:

- Константин Павлов, кандидат от "Оппозиционной платформы — За жизнь", советник мэра Кривого Рога — 58,86%.

- Дмитрий Шевчик, кандидат от "Слуги народа", гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") — 41,14%.

Погрешность выборки составляет 2,5 — 3%. Опрошено 14 000 избирателей (по состоянию на 19:00) на 44 избирательных участках Кривого Рога.

Как отмечается, избирательные участки закрылись в 20:00 воскресенья, 6 декабря. Сейчас идет официальный подсчет голосов.

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Явка избирателей в Кривом Роге 6 декабря составила 35,14%. В первом туре 25 октября проголосовали 36,72% избирателей. Такие данные от ТИК обнародовала ЦИК.

Предполагается, что официальные результаты выборов мэра Кривого Рога должны установить до 11 декабря включительно.

Напомним, во второй тур выборов должен был пройти действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул (партия "Блок Вилкула "Украинская перспектива"), который занимает эту должность в течение 10 лет. В первом туре 25 октября он набрал 44,96% голосов, Шевчик — 25 94%, Павлов — 9,15%.

Однако 17 ноября Вилкул заявил, что отказывается от участия в повторном голосовании по состоянию здоровья. Поэтому во второй тур прошли Шевчик и Павлов. При этом Вилкул призвал поддержать кандидата от ОПЗЖ Павлова.