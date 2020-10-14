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В мире 50 минут назад

В Кыргызстане выбрали нового премьер-министра

До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии

Садыр Жапаров. Фото: Facebook Садыр Жапаров. Фото: Facebook
Садыр Жапаров. Фото: Facebook

14 октября депутаты парламента Кыргызстанана заседании утвердили Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны, передает "Интерфакс".

Как отмечает агентство, парламент также поддержал состав, программу и структуру правительства во главе с Жапаровым.

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10 октября парламентарии Кыргызстана уже утверждали кандидатуру Садыра Жапарова, основателя оппозиционной партии "Мекенчил" (Патриот), в должности премьер-министра, но решение о его утверждении накануне вернул в парламент президент Кыргызстана.

До начала политического кризиса в стране Жапаров отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.

Свои посты в новом правительстве сохранили только вице-премьер Аида Исмаилова, а также министр юстиции Марат Жаманкулов, министр экономики Санжар Муканбетов, глава Минсельхоза Эркинбек Чодуев и глава Минтруда Улугбек Кочкоров.

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В состав правительства также вошли три лидера политических партий, протестовавших против итогов парламентских выборов 4 октября — лидеры партий "Чон Казат" (Великий поход), "Республика" и "Ыйман нуру" (Луч веры).

В структуру правительства, помимо премьера, включены должность первого вице-премьера, трех вице-премьеров, в составе нового правительства Кыргызстана12 министерств, четыре Госкомитета.

Пост первого вице-премьера занял Артем Новиков, который в 2018-2019 годах возглавлял министерство экономики.

Вице-премьером Кыргызстана стал Равшан Сабиров, который в начале 2010-х годов был депутатом парламента, затем возглавлял минсоцтруда республики.

Еще одним вице-премьером стал Максат Мамытканов — лидеру партии национал-патриотической партии "Чон Казат" (Великий поход), один из активных участников протестов против итогов парламентских выборов, состоявшихся 4 октября.

Руководителем аппарата правительства утвержден бывший омбудсмен Кыргызстана Бакыт Аманбаев.

Министром иностранных дел утвержден депутат проправительственной фракции "Республика- Ата-Журт" Руслан Казакбаев (на выборах 4 октября возглавлял списки партии "Республика"), который в 2010-2012 годах уже руководил внешнеполитическим ведомством.

Улан Ниязбеков утвержден главой МВД, Алымкадыр Бейшеналиев — министром здравоохранения; Алмазбек Бейшеналиев — министром образования и науки; лидер партии "Ыйман нуру", замминистра культуры информации и туризма Нуржигит Кадырбеков возглавил ведомство.

Жыргалбек Сагынбаев утвержден в должности председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Алтынбек Исмаилов — на пост главы Госкомитета информационных технологий и связи.

Назначение руководителей еще двух комитетов: национальной безопасности и по делам обороны являются номенклатурой президента.

Напомним, парламентские выборы в Кыргызстане прошли 4 октября 2020 года. После этого тысячи людей, не соглашаясь с результатами выборов, вышли на митинг, в результате чего произошли массовые столкновения с правоохранительными органами.

Впоследствии Центральная избирательная комиссия Кыргызстана признала недействительными итоги голосования на парламентских выборах.

 

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